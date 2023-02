Spezia Calcio – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Spezia Calcio – Juventus to trzeci niedzielny mecz w lidze włoskiej, w którym większe szanse na zwycięstwo mają goście. Drużyna z Polakami w kadrze ma jednak nadzieję, że w końcu zakończy serię bez wygranej. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadio Alberto Picco Serie A Spezia Juventus FC 5.80 4.00 1.63 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2023 13:05 .

Spezia Calcio – Juventus, typy na mecz i przewidywania

Stara Dama do niedzielnej potyczki podejdzie w o wiele lepszych nastrojach niż gospodarze. Juventus jest już od czterech meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Spezia Calcio natomiast ostatnio podzieliła się punktami z Empoli.

Mając na uwadze to, jak obie ekipy prezentują się w ostatnich tygodniach, to nie mamy wątpliwości, że turyńczycy będą górą. Nie chcemy jednak iść na łatwiznę, dlatego zachęcamy do typowania tego, że Juve wygra obie połowy. Nasz typ: Juventus zwycięży w obu połowach – TAK.

Betfan 2,36 Juventus wygra obie połowy – TAK Przejdź na stronę Betfan

Spezia Calcio – Juventus, sytuacja kadrowa

Dużo osłabień jest w obu ekipach przed niedzielną potyczką. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Jeroen Zoet, Jao Moutinho, Salvatore Esposito, Simone Bastoni, Szymon Żurkowski, Jacopo Sala, Viktor Kovalenko i Emmanuel Gyasi. Tymczasem w drużynie z Turynu zabraknie: Matti Perina, Bremera, Paula Pogby, Fabio Mirettiego, Arkadiusza Milika oraz Kaio Jorge’a.

Spezia Calcio – Juventus, ostatnie wyniki

Ekipa ze Stadio Alberto Picco w roli gospodarza ostatnio nie zachwyca. Spezia Calcio u siebie nie wygrała od czterech meczów, notując w nich dwie porażki i remis. Uległa kolejno Romie (0:2) i Napoli (0:3).

Podopieczni Massimiliano Allegriego mają natomiast za sobą remis z FC Nantes (1:1) w 1/16 finału Ligi Europy. Tym samym Juventus po trzech z rzędu zwycięstwach został zatrzymany. W lidze włoskiej Stara Dama okazała się natomiast ostatnio lepsza od Fiorentiny (1:0).

Spezia Calcio – Juventus, historia

W pięciu ostatnich meczach między oboma zespołami za każdym razem górą było Juve. W ostatnim starciu z udziałem obu teamów turyńczycy zwyciężyli 2:0. Spotkanie odbyło się w sierpniu minionego roku.

Spezia Calcio – Juventus, kursy

Kurs na remis w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 3,90. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł.

Spezia Calcio – Juventus, przewidywane składy

Trzech polskich graczy jest awizowanych do gry w szeregach gospodarzy od pierwszej minuty. W bramce ma się pojawić Bartłomiej Dragowski. Ponadto mają wystąpić: Przemysław Wiśniewski i Arkadiusz Reca. Z kolei w ekipie z Turynu spodziewany w bramce jest Wojciech Szczęsny. Uwaga wszystkich będzie jednak skupiona przede wszystkim na Dusanie Vlahoviciu, który jest najskuteczniejszym zawodnikiem Juve w tej kampanii.

Spezia Calcio – Juventus, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Spezii 0% Wygraną Juventusu 0% Remisem 0% 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Spezii

Wygraną Juventusu

Remisem



Spezia Calcio – Juventus, transmisja meczu

Mecz Spezia Calcio – Juventus będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 1. Potyczka będzie także dostępna w internecie. Zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Można również wykupić pakiet z dostępem do CANAL+SPORT i transmisji z Ekstraklasy z w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, w kolejnych 49 zł miesięcznie.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź BETFAN +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.