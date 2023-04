Southampton – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

Southampton - Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. Obywatele zagrają w sobotę o pozostanie w grze o mistrzostwo Anglii. Na murawę wybiegną w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

PressFocus Na zdjęciu: Riyad Mahrez

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Manchester City 12.0 6.40 1.29 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2023 14:53 .

Southampton – Manchester City, typy i przewidywania

Manchester City nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcie, jeżeli chce zachować marzenia o zdobyciu mistrzostwa Anglii. Zwycięstwo w meczu z ostatnią drużyną ligowej tabeli jest wręcz obowiązkiem Obywateli. Gospodarze swojej szansy mogą upatrywać jedynie w tym, że już w nadchodzącym tygodniu Manchester City czeka pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów, które może zaprzątać głowę gościom. My jednak nie mamy wątpliwości co do tego, że trzy punkty trafią na konto drużyny Josepa Guardioli. W przypadku tego meczu proponujemy następujące typy:.

Superbet prowadzenie do przerwy i wygrana Man City Zagraj!

Southampton – Manchester City, ostatnie wyniki

Manchester City do sobotniego spotkania przystąpi ze świadomością, że każde kolejne potknięcie może definitywnie odebrać mu nadzieje na zdobycie mistrzostwa Anglii. Aktualnie drużyna Josepa Guardioli traci do prowadzącego Arsenalu osiem punktów, ale ma jedno spotkanie do rozegrania więcej.

W sobotni wieczór Obywatele zagrają o piąte ligowe zwycięstwo z rzędu, po tym jak w ostatnich tygodniach ogrywali Bournemouth (4:1 na wyjeździe), Newcastle United (2:0 u siebie), Crystal Palace (1:0 na wyjeździe) i przede wszystkim Liverpool (4:1 u siebie). Do najbliższego spotkania z Southampton przystąpią niemal w roli murowanego faworyta do zwycięstwa.

Święci aktualnie wyrastają na głównego kandydata do spadku. Seria czterech kolejnych spotkań bez wygranej sprawiła, że wylądowali na ostatnim miejscu w tabeli. Do bezpiecznego miejsca tracą jednak tylko dwa punkty, co sprawia, że walka o utrzymanie w Premier League w tym sezonie zapowiada się niezwykle ciekawie. Trudno jednak spodziewać się, aby Southampton było w stanie przełamać się w konfrontacji z Manchesterem City. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pozostanie Świętych na ostatniej lokacie.

Southampton – Manchester City, historia

W obecnym sezonie drużyny te miały okazję już dwukrotnie rywalizować ze sobą. W ligowym meczu, który odbył się w pierwszej połowie października ubiegłego roku Manchester City wygrał na Etihad Stadium efektownie 4:0, a na listę strzelców wpisywali się Cancelo, Foden, Mahrez i Haaland.

W styczniu Święci wzięli rewanż i sprawili sensację w ćwierćfinale Carabao Cup. Przed własną publicznością wygrali 2:0 po trafieniach Mary i Djenepo, eliminując tym samym wyżej notowanego rywala z rozgrywek.

Southampton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Rzucenie wzroku na kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów jasno daje do zrozumienia, że Manchester City jest murowanym faworytem do zwycięstwa. Kursy na zwycięstwo gości nie przekraczają aktualnie 1.30, podczas gdy wygrana Świętych jest wyceniana nawet na 12.00. Na ten mecz możesz postawić oferowany przez Superbet darmowy zakład 34 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Southampton – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Southampton 0% remisem 0% wygraną Man City 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Southampton

remisem

wygraną Man City

Southampton – Manchester City, przewidywane składy

Gospodarze w sobotę będą musieli sobie poradzić bez czterech kontuzjowanych zawodników. Szkoleniowiec Świętych nie będzie mógł skorzystać z usług Valentino Livramento, Juana Lariosa, Che Adamsa i Mohammeda Salisu. Pod znakiem zapytania pozostaje występ Armela Belly-Kotchapa.

W przypadku Manchesteru City najważniejszą wiadomością jest powrót do treningów Erlinga Haalanda, który w sobotę może wybiec na boisko od pierwszej minuty. Gdyby jednak Josep Guardiola postanowił oszczędzać Norwega przed zbliżającą się rywalizacją w Lidze Mistrzów, miejsce na środku ataku zajmie Julian Alvarez. Obywatele zagrają bez Phila Fodena, który wraca do zdrowia po operacji wyrostka robaczkowego.

Southampton – Manchester City, transmisja meczu

Sobotni mecz Southampton – Manchester City rozpocznie się o godzinie 18:30, a transmisja będzie dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay. Spotkanie skomentują Szymon Ratajczak i Michał Gutka.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdż! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.