Slavia - AS Roma: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Starcie w Pradze zapowiada się jako jedno z ciekawszych w czwartkowy wieczór. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

fot. Imago / Marco Iacobucci / IPA Sport Na zdjęciu: Jose Mourinho

Slavia Praga AS Roma Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2023 10:56 .

Slavia Praga – AS Roma, typy na mecz i przewidywania

Slavia Praga przegrała swój pierwszy mecz w grupie G z AS Romą. W ramach czwartej kolejki fazy grupowej kolejny raz obie ekipy zmierzą się za sobą. Rzymianie przystąpią do potyczki po wygranej z Lecce (2:1). Jednocześnie ekipa ze Stadio Olimpico wróciła na zwycięski szlak po przegranej z Interem Mediolan (1:2). Czeski zespół ma z kolei za sobą porażkę z Viktorią Pilzno (1:2). Godne uwagi jest natomiast to, że Slavia zdobywała bramkę w ostatnich dziesięciu meczach u siebie, licząc wszystkie rozgrywki. Można zatem rozważyć wariant z trafieniami z obu stron. Typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Slavia Praga – AS Roma, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: David Pech, Ivan Schranz, Petr Sevcik, Taras Kacharaba i Tomas Holes. W drużynie z Rzymu zabraknie z kolei takich graczy jak: Chris Smalling, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola czy Tammy Abraham.

Slavia Praga – AS Roma, ostatnie wyniki

Zespół Jindricha Trpisovsky’ego w dwunastu ostatnich meczach przegrał tylko dwa razy. Z placu gry na tarczy Slavia schodziła po spotkaniach z AS Roma (0:2) i Viktorią Pilzno (1:2). Właśnie w trakcie minionego weekendu zakończona została passa spotkań bez porażki u siebie prażan, która zaczęła się 16 października minionego roku.

Podopieczni Jose Mourinho mająnatomiast za sobą cenne zwycięstwo z Lecce (2:0) wydarte w ostatnich fragmentach rywalizacji. Było to następstwem trafień Sardara Azmouna oraz Romelu Lukaku. AS Roma wróciła na zwycięski szlaki po przegranej z Interem Mediolan (0:1). Na wyjeździe jednak stołeczny zespół przegrał dwukrotnie, biorąc pod uwagę trzy ostatnie mecze, licząc wszystkie rozgrywki.

Slavia Praga – AS Roma, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą 26 października. Górą w tym starciu byli rzymianie, którzy wygrali (2:0) po trafieniach Edoardo Bove oraz Romelu Lukaku.

Slavia Praga – AS Roma, kursy

Slavia Praga Remis AS Roma 2.90 3.10 2.45 2.90 3.10 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2023 10:56 .

Slavia Praga – AS Roma, przewidywane składy

Batalia na Fortuna Arena może być ciekawą rywalizacją pod kątem taktycznym. Obie ekipy grają w ustawieniach z trzema defensorami, ale nieco inaczej wygląda ich schemat taktyczny w środku pola.

Slavia Praga Jindřich Trpišovský 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Slavia Praga Jindřich Trpišovský 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Rezerwowi ▼ Jan Sirotnik 1 Ondrej Kolar 2 Sheriff Sinyan 6 Conrad Wallem 9 Muhamed Tijani 11 Stanislav Tecl 13 Mojmir Chytil 15 Vaclav Jurecka 17 Lukas Provod 18 Jan Boril 24 Bolu Ogungbayi 25 Jakub Hromada 29 Michal Tomic 35 Matej Jurasek 2 Rick Karsdorp 11 Andrea Belotti 17 Sardar Azmoun 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 21 Paulo Dybala 22 Houssem Aouar 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 68 Francesco D’Alessio 74 Luigi Cherubini 99 Mile Svilar Slavia Praga Jindřich Trpišovský 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Slavia Praga Jindřich Trpišovský 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Rezerwowi ▼ Jan Sirotnik 1 Ondrej Kolar 2 Sheriff Sinyan 6 Conrad Wallem 9 Muhamed Tijani 11 Stanislav Tecl 13 Mojmir Chytil 15 Vaclav Jurecka 17 Lukas Provod 18 Jan Boril 24 Bolu Ogungbayi 25 Jakub Hromada 29 Michal Tomic 35 Matej Jurasek 2 Rick Karsdorp 11 Andrea Belotti 17 Sardar Azmoun 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 21 Paulo Dybala 22 Houssem Aouar 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 68 Francesco D’Alessio 74 Luigi Cherubini 99 Mile Svilar

Slavia Praga – AS Roma, kto wygra

Slavia Praga – AS Roma, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie nie będzie emitowane w żadnej telewizji. Mecz będzie można śledzić tylko w internecie, dzięki usłudze Viaplay. Mecz zacznie się o godzinie 18:45.

