Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: typy i przewidywania

Piłkarze Śląska wyczekują na zwycięstwo w Ekstraklasie. Piast nie jest jednak dobrym rywalem do przełamania. Gliwiczanie wygrali bowiem trzy ostatnie spotkania rozgrywane na obcym stadionie. Wrocławianie są zaś niepokonani u siebie od końcówki stycznia, gdy musieli uznać wyższość Zagłębia. Sądzimy, że Waldemar Fornalik znajdzie sposób na pokonania drużyny Ivana Djurdjevicia. Nasz typ: wygrana Piasta.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: sytuacja kadrowa

Ivan Djurdjevic w najbliższym meczu prawdopodobnie będzie miał wszystkich zawodników do swojej dyspozycji. Waldemar Fornalik przy ustalaniu składu pominie zapewne dwa nazwiska. Problemy zdrowotne mają Tomas Huk i Tihomir Kostadinov.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Piłkarzom Śląska daleko do formy, która pozwalałaby im na spokojnie utrzymać się w Ekstraklasie. Wrocławianie po raz ostatni po pełną pulę sięgnęli w końcówce lutego przeciwko Lechowi Poznań. Od tego momentu Śląsk zremisował trzykrotnie oraz poniósł jedną ligową porażkę.

Wyraźnie z dołka wygrzebał się natomiast Piast. Gliwiczanie mogą się pochwalić aż czterema triumfami na pięć ostatnich spotkań. Na ich rozkładzie znajduje się: Górnik Zabrze, Miedź Legnica, Stal Mielec i Cracovia. Ponadto Piast zabrał punkty Lechowi Poznań (1:1).

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: historia

Pierwsza bezpośrednia konfrontacja w sezonie 2022/2023, miała miejsce w połowie września ubiegłego roku na obiekcie w Gliwicach. Wówczas wszystkie gole padły w pierwszej połowie, a Piast zremisował u siebie ze Śląskiem 1:1.

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: kursy bukmacherów

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: kto wygra mecz?

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: przewidywane składy

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice: transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 6 kwietnia. Czwartkowa potyczka, którą zaplanowano na 18:00, będzie transmitowana w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online, a my przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

