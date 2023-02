Pressfocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Śląsk Wrocław – Lech Poznań: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Potknięcie w meczu z Zagłębiem Lubin nie niosło na szczęście dla Lecha żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o układ tabeli. Żeby szybko o nim zapomnieć, Kolejorz musi postarać się o zwycięstwo w meczu ze Śląskiem Wrocław.

Śląsk – Lech, typy i przewidywania

Fatalna forma Śląska Wrocław zaowocowała nominowaniem go przez wielu dziennikarzy i ekspertów do grona zespołów, które do samego końca będą walczyły o utrzymanie. Wojskowi przegrali trzy z ostatnich pięciu spotkań, a wygrać udało im się niespodziewanie z Pogonią Szczecin na wyjeździe. Przy pozostałych wynikach wygląda to, co najmniej groteskowo. W poprzedniej kolejce Widzew rzutem na taśmę wywalczył zwycięstwo. Śląsk strzela bardzo mało bramek. Pod tym względem gorszy wynik strzelecki ma jedynie Zagłębie Lubin.

W Poznaniu wciąż trwa świętowanie po wywalczeniu awansu do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy. Kolejorz zaimponował w dwumeczu z Bodo/Glimt przede wszystkim koncentracją w defensywie i nieustępliwością. Jeśli uda się przełożyć to również na podwórko ligowe, kibice nie powinni się obawiać. Lech w tym sezonie już dwukrotnie przegrał ze Śląskiem – raz w pucharze i raz w lidze. To tendencja, którą należy jak najszybciej odwrócić. Celem klubu jest walka o podium Ekstraklasy, a aktualnie Kolejorza wyprzedza Widzew, który ma jeden mecz rozegrany więcej. Nasz typ: Wygrana Lecha.

Śląsk – Lech, ostatnie wyniki

Tylko w starciu z Pogonią Szczecin Śląskowi udało się zanotować trzy punkty. Oprócz tego remis w meczu z Koroną Kielce i aż trzy porażki. W żadnym z przegranych meczów Wojskowym nie udało się nawet strzelić gola.

Lech przegrał ostatni mecz ligowy, na który wyszedł jednak rezerwami. Najważniejsza była wówczas rywalizacja z Bodo/Glimt, z której udało się wyjść zwycięsko. Oprócz tego wygrane z Miedzią Legnica i Wisłą Płock, w których Kolejorz zachował czyste konta.

Śląsk – Lech, sytuacja kadrowa

Z powodu kontuzji w meczu z Lechem Poznań na pewno nie zagrają Patryk Janasik i Petr Schwarz. Obu zawodników brakowało już w poprzednich meczach. Większy komfort ma sztab szkoleniowy Lecha Poznań. Do gry dostępni są wszyscy zawodnicy wyjściowego składu.

Śląsk – Lech, historia

Bilans ostatnich meczów Lecha ze Śląskiem wygląda z perspektywy Kolejorza słabo. Już dwukrotnie Wojskowym udało się w tym sezonie wygrać. Klub z Wrocławia wygrał 3:1 w Poznaniu w ramach 1/16 finału pucharu Polski, a także 2:1 w lidze. Trzy poprzednie mecze to natomiast zwycięstwa Kolejorza. Kibice mają nadzieję, że w niedzielę wreszcie uda się przełamać niemoc tego sezonu i wygrać ze Śląskiem.

Śląsk – Lech, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu we Wrocławiu jest mimo wszystko Lech Poznań. Kursy na wygraną Kolejorza wynoszą mniej więcej 2.00, podczas gdy typ na zwycięstwo gospodarzy to ok. 4.00. Remis natomiast wyceniany jest w granicach 3.60. Jeśli planujesz obstawić mecz, to warto skorzystać z oferty bukmachera Betfan. Obecnie, dzięki specjalnemu bonusowi, możesz otrzymać zakład bez ryzyka do 600 PLN. Aby z niego skorzystać, należy wpisać kod promocyjny Betfan GOAL podczas rejestracji konta na Betfan. To świetna okazja, zwłaszcza dla nowych użytkowników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z zakładami sportowymi.

Śląsk – Lech, kto wygra

Śląsk – Lech, przewidywane składy

Śląsk – Lech, transmisja

Jeśli szukacie sposobu na obejrzenie transmisji meczu Śląsk Wrocław – Lech Poznań, masz kilka opcji do wyboru. Pierwszą z nich jest oglądanie na żywo w telewizji. Mecz będzie transmitowany na żywo na kanale Canal+ Sport. Jeśli nie macie dostępu do telewizji, możecie również obejrzeć mecz za pośrednictwem internetu. Canal+ oferuje usługę Canal+ Sport Online, która umożliwia oglądanie meczu na żywo za pomocą urządzeń mobilnych, komputerów i telewizorów Smart TV.

