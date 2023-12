Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To zdecydowanie największy hit tej serii gier. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Tarczyński Arenie w najbliższą niedzielę, 3 grudnia o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2023 12:56 .

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Najciekawszym meczem 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizacja na Tarczyński Arenie, gdzie Śląsk Wrocław zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Na trybunach spodziewany jest komplet kibiców, co na pewno doda prestiżu temu spotkaniu. Zespół prowadzony przez Jacka Magierę jest liderem ligowej tabeli, natomiast drużyna Dawida Szwargi zajmuje czwarte miejsce. Emocji w starciu na szczycie nie powinno zatem zabraknąć.

Liczymy na wyrównane zawody i skuteczność napastników. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Konrad Poprawa Uraz mięśnia Nieznany Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Konrad Poprawa Uraz mięśnia Nieznany

Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Adrian Gryszkiewicz Uraz więzadła Niepewny Ivan Lopez Alvarez Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023 Giannis Papanikolaou Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Kamil Pestka Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023 Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Adrian Gryszkiewicz Uraz więzadła Niepewny Ivan Lopez Alvarez Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023 Giannis Papanikolaou Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Kamil Pestka Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław jest w znakomitej formie i wygrał trzy ostatnie spotkania w PKO BP Ekstraklasie – 1:0 z Radomiakiem Radom, 1:0 z Cracovią oraz 2:1 z ŁKS-em Łódź. Raków Częstochowa w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Europy pokonał Sturm Graz 1:0, a na ligowym podwórku zanotował dwa remisy – z Cracovią (1:1) i Pogonią Szczecin (1:1).

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, historia

Medaliki dominują nad Wojskowymi w bezpośredniej rywalizacji. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Rakowa Częstochowa i jeden remis. Śląsk Wrocław w tym czasie nie odniósł zatem żadnej wygranej.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi około 3.30, a typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 2.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 3 Cameron Borthwick-Jackson 7 Kenneth Zohore 10 Matías Nahuel 14 Michal Wróblewski 21 Patryk Szwedzik 23 Daniel Lukasik 25 Marcel Zylla 26 Burak Ince 27 Martin Konczkowski 28 Michal Rzuchowski 35 Kacper Trelowski 4 Stratos Svarnas 5 Gustav Berggren 12 Antonis Tsiftsis 15 Adnan Kovacevic 21 Dawid Drachal 22 Deian Sorescu 24 Zoran Arsenic 27 Bartosz Nowak 29 Tobiasz Mras 89 Kacper Bieszczad 99 Fabian Piasecki Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 3 Cameron Borthwick-Jackson 7 Kenneth Zohore 10 Matías Nahuel 14 Michal Wróblewski 21 Patryk Szwedzik 23 Daniel Lukasik 25 Marcel Zylla 26 Burak Ince 27 Martin Konczkowski 28 Michal Rzuchowski 35 Kacper Trelowski 4 Stratos Svarnas 5 Gustav Berggren 12 Antonis Tsiftsis 15 Adnan Kovacevic 21 Dawid Drachal 22 Deian Sorescu 24 Zoran Arsenic 27 Bartosz Nowak 29 Tobiasz Mras 89 Kacper Bieszczad 99 Fabian Piasecki

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, kto wygra?

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport 3, Canal+ Premium oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Tarczyński Arenie już w najbliższą niedzielę, 3 grudnia o godzinie 17:30.

