Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2023)

Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Drużyna Jacka Magiery w nadchodzącym spotkaniu stawi czoła ekipie zajmującej ostatnią lokatę w tabeli. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na obiekcie we Wrocławiu już w niedzielę (5 listopada) o godzinie 12:30.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2023 14:37 .

Śląsk – ŁKS, typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław w ramach 14. kolejki rozgrywek Ekstraklasy zmierzy się na własnym boisku z ŁKS-em Łódź. Będzie to starcie drużyn, które mają kompletnie odmienne odczucia w tej fazie rozgrywek. Drużyna Jacka Magiery przed kolejką zajmowała pozycje lidera, natomiast goście byli na ostatnim miejscu w tabeli. Ja spodziewam się spotkania do jednej bramki, w którym po trzy punkty sięgnie drużyna z województwa dolnośląskiego. Mój typ: wygrana Śląska Wrocław

Śląsk – ŁKS, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław fantastycznie wszedł w nowym sezon i zasłużenie przed kolejką zajmował pozycje lidera. Pięć ostatnich spotkań drużyny Jacka Magiery, to dwie wygrane (1:0 z Wartą Poznań oraz 4:0 z Legią Warszawa), dwa remisy (1:1 z Górnikiem Zabrze i 2:2 z Ruchem Chorzów), a także jedna porażka (0:2 z Jagiellonią Białystok w Pucharze Polski).

Natomiast ŁKS prezentuje fatalną formę od początku rozgrywek i zasłużenie jest czerwoną latarnią ligi. Drużyna obecnie prowadzona przez Piotra Stokowca w pięciu ostatnich spotkań poniosła… pięć porażek (0:2 z Cracovią, 0:3 z Radomiakiem Radom, 1:3 z Lechem Poznań, 0:5 z Górnikiem Zabrze oraz 0:2 z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski).

Śląsk – ŁKS, historia

Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się ze sobą w sierpniu 2020 roku. Wówczas w Pucharze Polski po zwycięstwo sięgneła ekipa ŁKS-u 3:2. Wcześniejsze cztery starcia łodzian ze Śląskiem wszystkie kończyły się wygraną tych drugich.

Śląsk – ŁKS, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego pojedynku jest Śląsk Wrocław. To właśnie za ekipą Jacka Magiery będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.72 – 1.76, podczas gdy na zwycięstwo ŁKS-u wynoszą nawet 4.85. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Śląsk – ŁKS, kto wygra?

Śląsk – ŁKS, przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 3 Cameron Borthwick-Jackson 7 Kenneth Zohore 18 Karol Borys 22 Mateusz Zukowski 23 Daniel Lukasik 26 Burak Ince 27 Martin Konczkowski 35 Kacper Trelowski 2 Levent Gülen 3 Artemijus Tutyskinas 7 Adrian Malachowski 9 Kay Tejan 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 14 Michal Mokrzycki 22 Jan Labedzki 23 Maciej Sliwa 29 Anton Fase 99 Dawid Arndt

Śląsk – ŁKS, transmisja meczu

Początek meczu Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź zaplanowano na niedzielę (4 listopada) o godzinie 12:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanałach Canal + Sport 3 i Canal + Sport. Rywalizację można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

