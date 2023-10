Śląsk Wrocław - Legia Warszawa: typy i kursy na mecz 12. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Lider tabeli w zbliżającym się meczu podejmie drużynę Kosty Runjaicia, która okupuje obecnie w lidze czwartą lokatę. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji we Wrocławiu już w sobotę (21 października) o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Ernest Muci

Śląsk Wrocław Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2023 12:12 .

Śląsk – Legia, typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław w ramach 12. kolejki zmierzy się na własnym obiekcie z Legią Warszawa. Będzie to starcia lidera Ekstraklasy z czwartą drużyną, więc to starcie niezaprzeczalnie ma miano hitu rozgrywek. Ja spodziewam się bardzo wyrównanego starcia, w którym nie powinno paść dużo goli. Moim zdaniem jeden z bramkarzy wróci z tego meczu do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Śląsk – Legia, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław notuje bardzo dobrą serię, mimo że w międzyczasie zdarzyła im się wpadka w Pucharze Polski. Pięć ostatnich meczów podopiecznych Jacka Magiery, to trzy wygrane (3:1 z Puszczą Niepołomice, 1:0 z Piastem Gliwice i 1:0 z Wartą Poznań), jeden remis (1:1 z Górnikiem Zabrze), a także jedna porażka (0:2 z Jagiellonią Białystok we wcześniej wspomnianym Pucharze Polski).

Natomiast Legia Warszawa nie zaliczy ostatnich spotkań do udanych. Piłkarze Kosty Runjaicia w pięciu ostatnich meczach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Górnikiem Zabrze oraz 4:3 z Pogonią Szczecin), a także ponieśli trzy porażki (0:2 z Jagiellonią Białystok, 0:1 z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji, a także 1:2 z Rakowem Częstochowa).

Śląsk – Legia, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny dwukrotnie spotkały się ze sobą. Jesienią padł bezbramkowy remis, natomiast wiosną po trzy punkty sięgnęła Legia Warszawa, pokonując Śląsk Wrocław 3:1. Trzy wcześniejsze mecze kończyły się rezultatem 1:0, dwukrotnie dla stołecznego zespołu, natomiast raz dla Śląska.

Śląsk – Legia, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego starcia jest Legia Warszawa, mimo że to za Śląskiem Wrocław będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu kibiców zgromadzonych na obiekcie. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu prowadzonego przez Jacka Magierę, to kurs wynosi nawet 4.05, podczas gdy na zwycięstwo gości oscylują w okolicach 1.95 – 2.05. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Śląsk – Legia, kto wygra?

Śląsk – Legia, przewidywane składy

Śląsk – Legia, transmisja meczu

Sobotni mecz Śląska Wrocław z Legią Warszawa rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

