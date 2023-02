Śląsk Wrocław – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, typy na mecz i przewidywania

W tym sezonie Śląsk Wrocław na swoim stadionie w 10 meczach zdobył 12 bramek, tracąc ich 15. Tymczasem Korona Kielce na wyjazdach strzeliła 12 goli, tracąc ich 18. Krótko rzecz ujmując, fajerwerków na Stadionie Miejskim we Wrocławiu pod względem goli nie należy się spodziewać. Nic zatem dziwnego, że Kuba Olkiewicz sugeruje, że w spotkaniu nie padnie więcej niż jeden gol.

Ivan Djurdjevic przybył do Wrocławia, aby wznieść na wyżyny możliwości Śląsk. Realia są jednak takie, że w 19 spotkaniach ligowych Wojskowych mają już na swoim koncie siedem porażek, co sprawia, że marzenia o występach w europejskich pucharach będzie trzeba prawdopodobnie odłożyć na kolejną kampanię. Śląsk skupia się zatem dzisiaj przede wszystkim na tym, aby nie wplątać się w grę o utrzymanie i jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt.

Kielczanie natomiast jako beniaminek PKO Ekstraklasy na dzisiaj błąkają się po dnie ligowej tabeli. Korona awansowała do elity po wygranym barażu z Chrobrym Głogów pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego. To, co jednak wystarczyło na pokonywanie rywali w Fortuna 1 Lidze, nie sprawdziło się klasę wyżej. Tym samym trenerski bohater szybko został sprowadzony do poziomu nieudacznika w oczach władz klubu. Miejsce Ojrzyńskiego zajął Kamil Kuzera, który jak na razie prowadził Złocisto-krwistych w tej kampanii w czterech spotkaniach, notując trzy porażki i zwycięstwo. Przełamanie miało miejsce w ostatnim meczu ligowym przeciwko Cracovii.

Wrocławianie mają z Koroną zaległe rachunki do wyrównania. W pierwszym w tym sezonie starciu między obiema ekipami górą byli kielczanie, wygrywając różnicą dwóch goli (3:1). W sobotę jednak nie spodziewamy się kolejnej wpadki w wykonaniu WKS-u, typując triumf gospodarzy. Nasz typ: wygrana Śląska.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Obie drużyny nie będą mogły zagrać w optymalnym zestawieniu w sobotę. W szeregach gospodarzy zabraknie Daniela Leo Gretarssona. Z kolei w ekipie z Kielc nie będą mogli wystąpić Bartosz Kwiecień i Dawid Więckowski.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, ostatnie wyniki

W dwóch rozegranych w tym roku meczach wrocławianie wywalczyli jak na razie trzy punkty. Najpierw przegrali z Zagłębiem Lubin na swoim stadionie (0:3). Śląsk podniósł się jednak z kolan w starciu z Pogonią Szczecin, notując szóste zwycięstwo w sezonie.

W dobrych nastrojach poniedziałkowe spotkanie zakończyli również zawodnicy Kamila Kuzery. Korona pokonała na Suzuki Arena graczy Cracovii (1:2). Dzięki tej wygranej Złocisto-krwiści znów zaczęli wierzyć, że utrzymanie jest możliwe.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, historia

W pięciu ostatnich starciach między obiema ekipami trzykrotnie górą byli kielczanie, raz wygrał Śląsk i jedno spotkanie zakończyło się remisem. Ostatnia potyczka z udziałem obu drużyn we Wrocławiu zakończyła się wygraną gospodarzy 2:1.

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, kursy

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, przewidywane składy

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, kto wygra

Śląsk Wrocław – Korona Kielce, transmisja meczu

Konfrontacja Śląsk – Korona będzie można zobaczyć w telewizji na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizacja będzie także dostępna w internecie. Zawody można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online.

