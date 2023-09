Sheriff Tyraspol - AS Roma: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Starcie z udziałem Giallorossich zapowiada się bardzo ciekawie. Tym bardziej że u gości w wyjściowym składzie spodziewani są Paulo Dybala i Romelu Lukaku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami bukmacherów.

fot. Imago / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Piłkarze AS Roma

Sheriff Tyraspol AS Roma

Sheriff Tyraspol – AS Roma, typy na mecz i przewidywania

AS Roma to finalista poprzedniej edycji Ligi Europy, który powalczy w swoim pierwszym występie w tej kampanii w fazie grupowej europejskich pucharów w Naddniestrzu z Sheriffem Tyraspol. Podczas gdy Giallorssi grali w poprzedniej kampanii w finale rozgrywek z Sevillą, to mistrz Mołdawii nie dał rady nigdy wcześniej awansować do 1/8 finału. Tym samym siłą rzeczy do czwartkowej potyczki w roli faworyta podejdzie drużyna z Włoch. Nasz typ: wygrana Romy.

Sheriff Tyraspol – AS Roma, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że gospodarze podejdą do potyczki w optymalnym zestawieniu. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa u gości, gdzie nie będą mogli zagrać Marash Kumbulla, czy Tammy Abraham. Obaj mają wrócić do gry w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ponadto ostatnio z gry wypadł Lorenzo Pellegrini.

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marash Kumbulla Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Tammy Abraham Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa lutego 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2024 Lorenzo Pellegrini Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka tygodni Uraz mięśnia Kilka tygodni

Sheriff Tyraspol - AS Roma, ostatnie wyniki

Zespół Roberto Bordina ostatnio jest na zwycięskim szlaku. Sheriff Tyraspol w trakcie minionego weekendu pokonał Floresti (5:1). Wcześniej pokonał natomiast Ki (2:0).

Podopieczni Jose Mourinho urządzili sobie z kolei trening strzelecki w starciu z Empoli (7:0). Tym samym AS Roma wróciła na zwycięskie po dwóch kolejnych porażkach z Hellas Werona (1:2) i AC Milan (1:2).

Sheriff Tyraspol - AS Roma, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w europejskich pucharach. Nigdy wcześniej w tego typu rozgrywek nie doszło do potyczki Sheriff - AS Roma.

Sheriff Tyraspol - AS Roma, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4.25. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Sheriff Tyraspol Remis AS Roma 6.75 4.25 1.50

Sheriff Tyraspol - AS Roma, przewidywane składy

Bardzo interesująco zapowiada się czwartkowa batalia, w której piłkarskich gwiazd nie zabraknie. U gości uwaga może być skupiona na takich zawodnikach jak Paulo Dybala, czy Romelu Lukaku. Z kolei w zespole z Mołdawii o gole zadbać może Luvannor.

Sheriff Tyraspol (Przewidywany skład) 4-1-4-1 AS Roma (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Sheriff Tyraspol (Przewidywany skład) 4-1-4-1 AS Roma (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Trenerzy ▼ Roberto Bordin Jose Mourinho Rezerwowi ▼ 1 Victor Straistari

3 Didier Bueno

10 Cedric Badolo

15 Gaby Kiki

16 Konstantinos Apostolakis

30 David Ankeye

31 Dan-Angelo Botan

33 Sergei Pascenco Rick Karsdorp 2

Evan NDicka 5

Andrea Belotti 11

Sardar Azmoun 17

Leonardo Spinazzola 37

Rasmus Nissen Kristensen 43

Edoardo Bove 52

Riccardo Pagano 60

Niccolò Pisilli 61

Pietro Boer 63

Stephan El Shaarawy 92

Sheriff Tyraspol - AS Roma, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Sheriffu Tyraspol 0% wygraną AS Roma 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Sheriffu Tyraspol

wygraną AS Roma

remisem

Sheriff Tyraspol - AS Roma, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie nie będzie do obejrzenia w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie można zobaczyć tylko na platformie Viaplay. Spotkanie Sheriff Tyraspol - AS Roma zacznie się o 18:45, a skomentują Mateusz Juza i Michał Borkowski.

