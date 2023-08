Sheffield Utd – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (12.08.2023)

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Crystal Palace

Sheffield United Crystal Palace

Sheffield Utd – Crystal Palace: zapowiedź

Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu Premier League w wykonaniu tych ekip. “The Blades” powracają do najwyższej klasy rozgrywkowej po dwuletniej nieobecności, ale są jednym z najpoważniejszych kandydatów, żeby ją po sezonie opuścić. Klub bowiem zdaniem wielu nie wykonał wystarczających ruchów na rynku transferowym, aby pozostać w lidze. Z kolei Palace marzy o tym, aby zająć miejsce w górnej połówce tabeli. Czy im się to uda? Zobaczymy, niemniej w tym spotkaniu powinni poradzić sobie z beniaminkiem. Nasz typ na to spotkanie: Crystal Palace wygra.

Sheffield Utd – Crystal Palace: sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy jest zdecydowanie więcej nieobecności. W zespole Sheffield zabraknie: Jaydena Bogle’a, Rhiana Brewstera, Johna Fleck’a ora Olivera McBurnie’a. Z kolei drużyna gości będzie musiała sobie poradzić bez Matheusa Franca, Will’a Hughes’a oraz Tyricka Mitchell’a.

Sheffield Utd – Crystal Palace: ostatnie wyniki

W okresie przygotowawczym beniaminek Premier League rozegrał sześć sparingów. Tylko dwa z nich udało się wygrać, raz padł remis, a aż trzy razy mecz zakończył się porażką. W ostatnim sparingu przeciwko VfB Stuttgart padł wynik 0:3. Zaś drużyna Crystal Palace na boiska w przerwie pomiędzy sezonami wybiegała siedem razy. Bilans wynosi trzy porażki, trzy zwycięstwa i jeden remis. Co ważne, w ostatnim sparingu udało się pokonać Lyon 2:0.

Sheffield Utd – Crystal Palace: historia

Ostatni raz oba te zespoły mierzyły się ze sobą w 2021 roku. Wtedy dwukrotnie lepsza okazywała się ekipa z Londynu, co ciekawe za każdym razem padł wynik 2:0. Ostatnie zwycięstwo Sheffield trzeba szukać w lutym 2020 roku, wtedy na boisku gości pokonali oni Palace 1:0.

Sheffield Utd – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest stosunkowo niewielka. Niemniej bukmacherzy upatrują jednak większego faworyta w ekipie Crystal Palace. Kurs na zwycięstwo Sheffield wynosi około 3.00, zaś na wygraną gości mniej więcej 2.40. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.30. Zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet, który przygotował znakomitą ofertę dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Sheffield Utd – Crystal Palace: kto wygra?

Sheffield Utd – Crystal Palace: przewidywane składy

Sheffield United (Przewidywany skład) 3-5-2 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Sheffield United (Przewidywany skład) 3-5-2 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Paul Heckingbottom Roy Hodgson Rezerwowi Jili Buyabu

1 Adam Davies

6 Chris Basham

9 Oliver McBurnie

27 Yasser Larouci

37 Jordan Amissah

38 Antwoine Hackford

39 Sai Sachdev James Tomkins 5

Vicente Guaita 13

Jean-Philippe Mateta 14

Chris Richards 26

Naouirou Ahamada 29

Remi Matthews 31

Joseph Whitworth 41

Sheffield Utd - Crystal Palace: transmisja meczu

Spotkanie Sheffield Utd. - Crystal Palace będzie można oglądać na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w sobotę o godzinie 16:00.

