Sevilla – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (23.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Sevilla FC

Estadio R. Sanchez Pizjuan LaLiga Sevilla FC Villarreal 2.75 3.40 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 09:03 .

Sevilla – Villarreal, typy i przewidywania

Pomimo faktu, że Sevilla oraz Villarreal to w aktualnym sezonie zespoły walczące o zupełnie inne cele na krajowym podwórku, to spotkanie pomiędzy tymi drużynami w 30. kolejce La Ligi zapowiada się jako jeden z najciekawszych meczów weekendu. Andaluzyjczycy przed tą serią gier mają już osiem punktów zapasu nad strefą spadkową, więc o ligowy byt nie muszą martwić się tak bardzo, jak jeszcze kilka tygodni temu. Żółta Łódź Podwodna natomiast cały czas ma szansę na awans do fazy grupowej przyszłej edycji Ligi Mistrzów, tracąc cztery oczka do TOP-4.

Sevilla wygrała w 8 z ostatnich 10 meczów u siebie, a dodatkowo jest natchniona zwycięstwem nad Manchesterem United w Lidze Europy. Nasz typ: wygrana Sevilli.

Fortuna 2.85 Zwycięstwo Sevilli Zagraj!

Sevilla – Villarreal, sytuacja kadrowa

Gospodarze zagrają bez pauzującego za czerwoną kartkę Marcosa Acunii oraz zmagającego się z urazem Joana Jordana. Wątpliwy jest również występ kontuzjowanego Marcao. W drużynie gości nie należy spodziewać się Francisa Coquelina i Gerada Moreno, którzy ciągle mają problemy zdrowotne.

Sevilla – absencje:

Villarreal – absencje:

Sevilla – Villarreal, ostatnie wyniki

Sevilla od momentu objęcia przez Jose Luisa Mendilibara prezentuje się naprawdę dobrze. Nikt nie spodziewał się, że były trener Eibaru aż tak dobrze przygotuje zespół ze stolicy Andaluzji do kluczowego okresu sezonu. Klub z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan sensacyjnie wyeliminował Manchester United (2:2 i 3:0), dzięki czemu awansował do półfinału Ligi Europy, gdzie zmierzy się z Juventusem. Andaluzyjczycy wcześniej pokonali Valencię 2:0, podzielili się punktami z Celtą Vigo (2:2) oraz wygrali 2:0 z Cadizem. Sevilla po fatalnym starcie rozgrywek jest już bardzo blisko utrzymania.

Villarreal w ostatniej serii gier niespodziewanie przegrał 1:2 z Realem Valladolid, ale wcześniej zanotował trzy zwycięstwa z rzędu – 3:2 z Realem Madryt, 2:0 z Realem Sociedad i 3:0 z Osasuną Pampeluna. Żółta Łódź Podwodna zmagania w Lidze Konferencji zakończyła na etapie 1/8 finału.

Sevilla – Villarreal, historia

Andaluzyjczycy wyglądają trochę lepiej w bezpośrednich starciach z Żółtą Łodzią Podwodną. Z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami dwa razy wygrała Sevilla, jednokrotnie triumfował Villarreal i padły dwa remisy. Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się w 6. kolejce obecnej kampanii La Ligi – wówczas nastąpił podział punktów (1:1). Na listę strzelców wpisali się Oliver Torres oraz Alex Baena.

Sevilla – Villarreal, kursy bukmacherskie

Za nieznacznego faworyta niedzielnego spotkania uważa się gości. Kurs na wygraną Sevilli wynosi mniej więcej 2.80, a typ na zwycięstwo Villarrealu to około 2.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.35. Przy okazji obstawiania tego meczu możesz skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu można liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp wykorzystaj nasz kod promocyjny Fortuna GOAL.

Sevilla – Villarreal, przewidywane składy

Sevilla – Villarreal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Sevilli 0% remisem 0% zwycięstwem Villarrealu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Sevilli

remisem

zwycięstwem Villarrealu

Sevilla – Villarreal, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku z góry za 234 zł (39 zł/msc) zamiast 294 zł (cena regularna – 49 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 21:00.

Zakłady bez ryzyka do 600zł + freebety 30zł z kodem GOAL Jeden z liderów rynku Sprawdź +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.