Sevilla - Real: typy, kursy, zapowiedź. Sobotni pojedynek Sevilli z Realem Madryt to zdecydowanie najciekawsze starcie w ramach 10. kolejki La Liga. Czy przeciętnie spisujący się zespół z Andaluzji w tym sezonie zdoła powstrzymać Królewskich notujących serię czterech wygranych z rzędu? Początek meczu o godzinie 18:30.

IMAGO / Angel Rivero Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Sevilla FC Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2023 07:04 .

Sevilla – Real Madryt, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Real Madryt. Za Królewskimi przemawia absolutnie wszystko: pozycja w tabeli, aktualna forma i bilans bezpośrednich starć w ostatnich latach. Zespół ze stolicy notuje serię czterech wygranych z rzędu z Sevillą i tym razem również powinien sięgnąć po trzy oczka. Warto jednak zwrócić uwagę, że w każdym z tych pojedynków padały minimum trzy gole i zawsze obie drużyny wpisywały się na listę strzelców. Mój typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

STS 1,69 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź STS

Sevilla – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Sevilla w starciu z Realem nie będzie mogła skorzystać z usług Dmitrovicia, Lameli i Diaza. Natomiast Tanguy Nianzou i Marcao wyleczyli już kontuzje i wrócili do składu. Po stronie Królewskich nieobecny jest Nacho, który pauzuje za czerwoną kartkę. Ponadto urazy leczą Łunin, Courtois i Militao.

Sevilla – Real Madryt, ostatnie wyniki

Sevilla wygrała zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań pokonując Almerię aż 5:1. Pozostałe mecze to trzy remisy i jedna porażka. Łącznie w ośmiu meczach La Liga zespół z Andaluzji zdobył tylko osiem punktów. Na swoim koncie ma także dwa remisy w Lidze Mistrzów. Natomiast Real Madryt jest liderem hiszpańskiej ekstraklasy. Królewscy jedyną porażkę w tym sezonie ponieśli w starciu z Atletico. Pozostałe jedenaście spotkań wygrali, w tym dwa w Lidze Mistrzów.

Sevilla – Real Madryt, historia

W ostatnich latach pojedynki Sevilli z Realem przebiegają pod dyktando tych drugich. Królewscy notują obecnie serię czterech wygranych z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach. Ostatni remis padł w maju 2021 roku, a ekipa z Andaluzji na zwycięstwo czeka od 2018 roku, gdy przez własną publicznością ograła zespół z Madrytu 3:0. Od tego momentu rozegrano dziewięć spotkań.

Sevilla – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy zdecydowanym faworytem w oczach ekspertów jest Real Madryt, natomiast typy na wygraną Sevilli są znacznie wyższe i oscylują wokół 4,00. Jeśli jednak uważasz, że gospodarze mogą zaskoczyć Królewskich to warto przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Sevilla – Real Madryt, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Sevilli 0% Remisem 0% Wygraną Realu Madryt 100% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Sevilli

Remisem

Wygraną Realu Madryt

Sevilla – Real Madryt, przewidywane składy

Sevilla FC Diego Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Sevilla FC Diego Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 2 Federico Gattoni 3 Adrià Pedrosa 4 Sergio Ramos 5 Lucas Ariel Ocampos 8 Joan Jordán 9 Rafael Mir 10 Ivan Rakitic 16 Jesus Navas 23 Marcos Teixeira Marcão 24 Boubakary Soumaré 25 Adnan Januzaj 27 Kike Salas 31 Alberto Flores David Alaba 4 Toni Kroos 8 Rodrygo 11 Lucas Vázquez 17 Daniel Ceballos 19 Fran García 20 Brahim Díaz 21 Arda Güler 24 Álvaro Carrillo 29 Diego Piñeiro 45 Sevilla FC Diego Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Sevilla FC Diego Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 2 Federico Gattoni 3 Adrià Pedrosa 4 Sergio Ramos 5 Lucas Ariel Ocampos 8 Joan Jordán 9 Rafael Mir 10 Ivan Rakitic 16 Jesus Navas 23 Marcos Teixeira Marcão 24 Boubakary Soumaré 25 Adnan Januzaj 27 Kike Salas 31 Alberto Flores David Alaba 4 Toni Kroos 8 Rodrygo 11 Lucas Vázquez 17 Daniel Ceballos 19 Fran García 20 Brahim Díaz 21 Arda Güler 24 Álvaro Carrillo 29 Diego Piñeiro 45

Sevilla – Real Madryt, transmisja meczu

Starcie Sevilli z Realem Madryt będzie transmitowane na żywo na antenie Eleven Sports 1. Ten pojedynek można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.