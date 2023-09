Sevilla – RC Lens: typy, kursy zapowiedź (20.09.2023)

Sevilla - RC Lens. Typy i zapowiedź na spotkanie Ligi Mistrzów. Początek meczu już w środę o godzinie 21:00. Spotkanie to będzie można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 4.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Sevilla FC

Sevilla FC RC Lens Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2023 15:51 .

Sevilla – RC Lens: zapowiedź

Przed nami jedno ze środowych spotkań pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024. Sevilla na własnym terenie będzie podejmować zespół RC Lens. Faworyt tego starcia według bukmacherów rysuje się dość wyraźnie, ale jednak nie można skreślać definitywnie gości, którzy wracają do LM po wielu latach. Z kolei ekipa z La Liga ma też swoje problemy w lidze, bowiem zespół zajmuje 17. miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Nasz typ na to spotkanie: zwycięstwo lub remis Sevilli.

Betfan 1.27 Sevilla lub remis Zagraj!

Sevilla – RC Lens: sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy raczej nie będziemy mogli obejrzeć Marcos’a Acunii oraz Tanguy Nianzou. Z kolei w zespole z Ligue 1 zabraknie Davida Costy oraz Andy’ego Diouf’a.

Sevilla – RC Lens: ostatnie wyniki

Oba zespoły w tym sezonie nie mogą poszczycić się dobrą formą. Sevilla po czterech rozegranych meczach w La Liga ma na swoim koncie raptem trzy punkty i zajmuje 17. miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Z kolei ekipa Lens z tylko jednym punktem zamyka tabelę Ligue 1. Wicemistrzowie Francji tylko raz punktowali, była to rywalizacja z Rennes.

Sevilla – RC Lens: historia

Będzie to pierwsze starcie tych ekipa w historii.

RC Lens – Sevilla: typy bukmacherów

Typy bukmacherów na to spotkanie są dość jednoznaczne. Faworytem jest zespół Sevilii. Kurs na zwycięstwo ekipy z Hiszpanii oscyluje w graniach 1.95. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.55 – 3.65. Grając na zwycięstwo Lens stawiamy po kursie około 4.00. Zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betfan. Gracz zakłada nowe konto z kodem promocyjnym GOAL, wpłaca pierwszy depozyt min. 50 PLN, za który otrzymuje bonus 200% aż do 300 PLN.

RC Lens – Sevilla: przewidywane składy

Sevilla FC (Przewidywany skład) 4-2-3-1 RC Lens (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Sevilla FC (Przewidywany skład) 4-2-3-1 RC Lens (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ José Luis Mendilíbar Franck Haise Rezerwowi ▼ 2 Federico Gattoni

6 Nemanja Gudelj

9 Rafael Mir

11 Dodi Lukebakio

12 Mariano Diaz

13 Ørjan Nyland

17 Erik Lamela

18 Djibril Sow

20 Fernando

24 Boubakary Soumaré

26 Juanlu Sánchez

27 Kike Salas Ruben Aguilar 2

Jean Louis Leca 16

Faitout Maouassa 20

Massadio Haidara 21

Wesley Saïd 22

Neil El Aynaoui 23

Abdukodir Khusanov 25

Nampalys Mendy 26

Morgan Guilavogui 27

Adrien Thomasson 28

Sevilla - RC Lens: kto wygra?

Sevilla - RC Lens: transmisja

Początek meczu już w środę o godzinie 21:00. Spotkanie to będzie można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 4.

Spotkania Ligi Mistrzów można również oglądać za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze specjalnej promocji. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu, przez sześć miesięcy abonament za usługę będzie kosztować 40 zł miesięcznie. Obowiązuje płatność z góry za całe pół roku - 240 zł. Względem standardowej oferty (74 zł miesięcznie) zaoszczędzimy w tym okresie 204 zł.

