SC Freiburg – TSC Backa Topola: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2023)

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Piłkarze SC Freiburg

Freiburg TSC Backa Topola Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2023 18:19 .

SC Freiburg – TSC: przewidywania

Przed nami jeden z wielu czwartkowych spotkań Ligi Europy. O godzinie 21:00 SC Freiburg podejmie na własnym obiekcie zespół TSC Backa Topola z Serbii. Faworyt tego starcia jest oczywiście jeden i są to gospodarze, którzy po dotychczasowych kolejkach są wiceliderem grupy A. TSC z kolei zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem raptem jednego punktu zdobytego w domowej rywalizacji z Olympiakosem. Ciężko spodziewać się tutaj sensacji, aczkolwiek patrząc na pierwszy mecz tych drużyn oraz obecną formę Niemców można domniemywać, że ekipa gości łatwo nie odpuści. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Superbet 2.30 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

SC Freiburg – TSC: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa zespołu gospodarzy jest dobra. Właściwie nie słychać o jakiś urazach piłkarzy z Serbii. Z kolei kilka urazów zgłasza ekipa z Bundesligi. Po stronie Freiburga nieobecni będą: Christian Gunter, Maximilian Philipp oraz Roland Sallai.

SC Freiburg – TSC: ostatnie mecze

Co ciekawe od ostatniej rywalizacji tych drużyn pod koniec października ich sytuacja w lidze jest zupełnie odmienna. Goście zdobyli w trzech meczach pięć punktów, wygrywając w ostatni weekend 2:0 z Cukaricki. Zaś Freiburg w Bundeslidze radzi sobie bardzo słabo. Ostatnie trzy mecze to dwie porażki i jeden remis. W sumie stracili oni aż osiem goli.

SC Freiburg – TSC: historia

W pierwszym meczu tych ekip padł wynik 3:1 dla gości z Niemiec, choć to Serbowie niespodziewanie jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Jednak później sensacji już nie było i faworyzowana ekipa wygrała pewnie.

SC Freiburg – TSC: kursy bukmacherów

Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

SC Freiburg – TSC: kto wygra?

Kto wygra? SC Freiburg 0% Remis 0% TSC 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: SC Freiburg

Remis

TSC

SC Freiburg – TSC: przewidywane jedenastki

Ajax Amsterdam John van ‘t Schip 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Ajax Amsterdam John van ‘t Schip 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 3 Anton Gaaei 10 Chuba Akpom 11 Carlos Borges 17 Anass Salah-Eddine 18 Jakov Medic 22 Remko Pasveer 24 Silvano Vos 30 Gaston Avila 38 Kristian Hlynsson 39 Mika Godts 51 Tommy Setford 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 9 João Pedro 11 Billy Gilmour 29 Jan Paul van Hecke 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood Ajax Amsterdam John van ‘t Schip 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Ajax Amsterdam John van ‘t Schip 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 3 Anton Gaaei 10 Chuba Akpom 11 Carlos Borges 17 Anass Salah-Eddine 18 Jakov Medic 22 Remko Pasveer 24 Silvano Vos 30 Gaston Avila 38 Kristian Hlynsson 39 Mika Godts 51 Tommy Setford 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 9 João Pedro 11 Billy Gilmour 29 Jan Paul van Hecke 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood

SC Freiburg – TSC: transmisja

Początek meczu SC Freiburg – TSC w czwartek (9 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.