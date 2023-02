Sassuolo – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2023)

IMAGO / Uk Sports Pics Ltd Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Sassuolo – Napoli: typy i kursy na mecz Serie A. Kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa jedenastka z Neapolu już w piątek stanie przed szansą umocnienia się na prowadzeniu w ligowej tabeli i zrobienia kolejnego kroku w kierunku mistrzostwa Włoch.

Stadio Mapei – Citta del Tricolore Serie A Sassuolo SSC Napoli 5.40 4.40 1.63 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2023 10:06 .

Sassuolo – Napoli, typy i przewidywania

Napoli mistrzowski tytuł ma już prawie w kieszeni. Zespół Luciano Spallettiego z pewnością będzie chciał załatwić sprawę jak najszybciej i w każdym kolejnym meczu będzie walczył o pełną pulę i przedłużenie świetnej zwycięskiej serii. W piątkowy wieczór jest wyraźnym faworytem do zwycięstwa i my w tym spotkaniu nie spodziewamy się niespodzianki. Nasz typ: wygrana Napoli

Sassuolo – Napoli, sytuacja kadrowa

Gospodarze do piątkowego spotkania przystąpią bez trzech zawodników – Toljana, Muldura i Berardiego. Z kolei szkoleniowiec Napoli Luciano Spalletti nie ma do swojej dyspozycji tylko Raspadoriego. Od pierwszej minuty przeciwko Sassuolo powinien wystąpić reprezentant Polski Piotr Zieliński.

Sassuolo – Napoli, ostatnie wyniki

Napoli do rywalizacji w 23. kolejce Serie A przystępuje z aż 15-punktową przewagą nad drugim w tabeli Interem Mediolan. W Neapolu mogą już powoli przygotowywać się do mistrzowskiej fety, bowiem tytuł w tym sezonie mógłby odebrać im tylko kataklizm. Aktualnie zespół Luciano Spalletteigo może się pochwalić serią sześciu ligowych wygranych z rzędu, tracąc w tych meczach tylko dwie bramki. Niewiele wskazuje na to, aby ta seria została przerwania w piątkowy wieczór.

Sassuolo zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli Serie A, ale nie może być jeszcze pewne pozostania w lidze. Jego przewaga nad strefą spadkową wynosi obecnie siedem punktów. Kibice zespołu, patrząc na ostatnie rezultaty drużyny, mogą być jednak optymistami. Sassuolo jest niepokonane od czterech kolejek, w których odniosło dwa zwycięstwa i dwa mecze zremisowało. O podtrzymane tej passy przeciwko Napoli będzie bardzo trudno, ale gospodarze z pewnością spróbują postawić liderowi trudne warunki.

Sassuolo – Napoli, historia

W jesiennej konfrontacji obu drużyn Napoli nie dało żadnych szans rywalom pewnie wygrywając 4:0. Świetne spotkanie rozegrali wówczas Victor Osimhen i Kvicha Kvaratskhelia. Pierwszy ustrzelił hattricka, natomiast drugi zdobył jednego gola i zanotował dwie asysty.

Sassuolo nie wygrało żadnego z sześciu ostatnich meczów z Napoli przed własną publicznością, ale trzeba zaznaczyć, że aż pięć spotkań zakończyło się podziałem punktów.

Sassuolo – Napoli, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem tego spotkania są podopieczni Luciano Spallettiego. Kursy na wygraną jedenastki z Neapoly oscylują w okolicy 1.60 – 1.62. Przy okazji tego meczu warto rozważyć skorzystanie z oferty BETFAN, który oferuje bonus 200% do 300 zł od depozytu. Aby go odebrać należy podać podczas rejestracji Betfan kod promocyjny GOAL.

Sassuolo – Napoli, kto wygra?

Sassuolo – Napoli, przewidywane składy

Sassuolo – Napoli, transmisja meczu

Spotkanie Sassuolo – Napoli odbędzie się w piątek (17 lutego) o godzinie 20:45. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, a pojedynek skomentują Dominik Guziak i Tomasz Zieliński.

Spotkanie obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Jedną z opcji jest skorzystanie z usługi CANAL+ online, którą teraz możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Za pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Premium zapłacisz tylko 59 zł miesięcznie (przy wpłacie z góry za 6 miesięcy). Tym samym w porównaniu do standardowej oferty będziesz mógł zaoszczędzić 60 zł. Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

