Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Święta Wojna to spotkanie, które elektryzuje kibiców na południu Polski. Faworytem tej potyczki wydaje się 14-krotny mistrz Polski. Gospodarze liczą jednak, że wykonają krok w kierunku utrzymania w lidze. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

1. liga Ruch Chorzów Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.35 3.50 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2023 20:31 .

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Sandecja Nowy Sącz i Ruch Chorzów to ekipy, znajdujące się na dwóch różnych biegunach ligowej tabeli Fortuna 1 Ligi. Sączersi walczą o ligowy byt. Tymczasem 14-krotny mistrz Polski liczy się w grze o awans o powrót do elity.

Sączersi podejda do niedzielnej batalii, walcząć o piąte zwycięstwo w sezonie po dwóch z rzędu porażkach. Grając w roli gospodarza Sandecja jest jednak jedną z najgorszych ekip w lidze. Wywalczyła tylko 13 punktów.

Opromieniony wiktorią nad Wisłą Kraków chorzowski Ruch z kolei przerwał ostatnio serię czterech spotkań bez zwycięstwa i mocno wierzy w to, że wykonał milowy krok w kierunku awansu do Ekstraklasy. Mając na uwadze to, że w tym roku praktycznie wszystkie mecze Niebiescy rozgrywają w roli gości, to w rywalizacji z zespołem z dolnych regionów ligowej stawki, trudno spodziewać się wpadki w wykonaniu podopiecznych Jarosława Skrobacza. Liczymy na prowadzenie Niebieskich już do przerwy. Nasz typ: Ruch do przerwy będzie prowadził – TAK.

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Zespół Tomasza Kafarskiego ostatnio jest zdecydowanie w kryzysie. Sandecja nie wygrała w żadnym z czterech ostatnich meczów, notując w nich trzy porażki. W dwóch z tych spotkań Sączersi tracili po trzy gole.

Sandecja w roli gospodarza w sześciu ostatnich meczach wywalczyła tylko dwa oczka po remisach z Resovią (1:1) i GKS-em Katowice (1:1). W pozostałych czterech meczach przegrywała.

Chorzowianie mają natomiast za sobą jedenasty w tej kampanii mecz bez straty gola. Na dodatek miało to miejsce w starciu z Wisłą Kraków (2:0), która nie ukrywa swoich ambicji związanych z walką o powrót do Ekstraklasy.

W spotkaniach w roli gościa Ruch ostatnio zawodził, przegrywając kolejno z Zagłębiem Sosnowiec (0:2) i Bruk-Betem Termaliką (1:2). Ostatnie zwycięstwo ligowe na wyjeździe Niebiescy zaliczyli 10 marca w konfrontacji z Chojniczanką Chojnice (1:0).

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, historia

W lidze obie ekipy mierzyły się ze sobą po raz ostatni w październiku minionego roku. Wówczas górą był Ruch, wygrywając 2:1. Tymczasem w styczniu minionego roku obie drużyny grały ze sobą w sparingu. W tym spotkaniu Niebiescy zwyciężyli 5:3.

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Kurs na remis w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3,22. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić Ivan Nekić i Damian Chmiel. Z kolei w zespole z Chorzowa niepewni gry sa tomasz Swędrowski oraz Przemysław Maj.

Sandecja: Nomm – Pawłowski, Szufryn, Boczek, Palacz, Nawrotka, Patoma, Lusiusz, Toporkiewicz, Kostal, Wróbel

Ruch: Bielecki – Sadlok, Baranowski, Szywacz, Wójtowicz, Sedlak, Sikora, Foszmańczyk, Feliks, Kobusiński, Szczepan.

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Sandecji 17% Wygraną Ruchu 83% Remisem 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Sandecji

Wygraną Ruchu

Remisem

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Mecz Sandecja – Ruch będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport. Rywalizacja zacznie się w niedzielę o 12:40.

Zakłady bez ryzyka do 600zł + freebety 30zł z kodem GOAL Jeden z liderów rynku Zakład bez ryzyka w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.