Sampdoria – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2023)

Sampdoria – Napoli: typy i kursy na mecz Serie A. Ostatnia kolejka ligowa przyniosła pierwszą w tym sezonie porażkę Błękitnych. Pozwoliło to rywalom zbliżyć się do nich. Taki rezultat nie może już według kibiców powtórzyć się w meczu z jedną z najsłabszych drużyn w lidze, czyli Sampdorii.

Sampdoria – Napoli, typy i przewidywania

Kiepsko układa się sezon 2022/23 dla Sampdorii. Klub traci już pięć punktów do bezpiecznej strefy, a w perspektywie ma utratę jednego ze swoich najlepszych zawodników. Bartosz Bereszyński ma przenieść się wkrótce do Napoli, a po jego odejściu powstanie spora luka na prawej stronie obrony. Piłkarze z Genui strzelili najmniej goli w lidze, a to spory problem. W 16 spotkaniach udało im się zaledwie osiem razy odnaleźć drogę do siatki rywala. Jeśli sztab szkoleniowy nie znajdzie remedium na niską skuteczność, utrzymanie nie będzie możliwe.

Odnalazł się wreszcie pogromca Napoli, którym w poprzedniej kolejce okazał się Inter Mediolan. Błękitnych w tamtym spotkaniu zawiodła przede wszystkim skuteczność. Na domiar złego, kontuzji doznał jeden z najlepszych zawodników Napoli w tym sezonie – Khvicha Kvaratskhelia. Bez Gruzina na pewno będzie trudniej o kreację w ofensywie. Zespół musi się jak najszybciej otrząsnąć po porażce i wrócić na zwycięskie tory. Klub jest na najlepszej drodze do sięgnięcia po mistrzostwo, o ile nie zaprzepaści tego w rundzie wiosennej. Nasz typ: Napoli Powyżej 1.5 gola.

Sampdoria – Napoli, ostatnie wyniki

Gospodarz niedzielnego meczu całkiem nieźle prezentował się w trakcie meczów towarzyskich, a dobra forma znalazła odzwierciedlenie również w lidze. Sampdoria przełamała fatalną passę i wygrała 2:1 na wyjeździe z Sassuolo, dzięki czemu poprawiła nieco swoją sytuację w tabeli.

Ostatnie spotkania nie były udane w wykonaniu Napoli. Sparingi z Villarrealem i Lille zakończyły się porażkami – odpowiednio 2:3 i 1:4. W Serie A zespół w 16. kolejce przegrał po raz pierwszy w tym sezonie. Interowi wystarczył tylko jeden celny strzał, żeby pokonać lidera 1:0.

Sampdoria – Napoli, sytuacja kadrowa

Długa jest lista kontuzjowanych zawodników Sampdorii. Z powodu urazów nie zagrają: Colley, Conti, De Luca, Pussetto, Sabirri, Winks i Quagliarella. Do składu wraca za to Filip Djuricic, który w poprzedniej kolejce pauzował z powodu zawieszenia.

Najpoważniejszym brakiem po stronie Napoli jest kontuzja Khvichy Kvaratskhelii. Gruzin doznał urazu w meczu z Interem i nie wiadomo, na jak długo wypadnie z gry. Oprócz Gruzina zabraknie również zmagającego się z problemami zdrowotnymi Gaetano.

Sampdoria – Napoli, historia

Napoli to prawdziwa zmora Sampdorii. Błękitni wygrali wszystkie ostatnie 13 meczów przeciwko temu rywalowi. Ostatni raz ekipa z Genui zanotowała jakiekolwiek punkty w starciu z Napoli w kwietniu 2015 roku. Od tamtej pory minęło już prawie osiem lat. To spory szmat czasu.

Sampdoria – Napoli, kursy bukmacherskie

Mimo gry na wyjeździe to Napoli jest wyraźnym faworytem starcia z Sampdorią. Kurs na gości wynosi 1.42, natomiast typ na wygraną gospodarzy to nawet 8.50. Remis wyceniany jest w przedziale między 4.70, a 5.00. Obstawiając ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Sampdoria – Napoli, przewidywane składy

Sampdoria: Audero – Bereszyński, Murillo, Murru – Vieira, Rincon, Leris, Verre, Augello – Montevago, Gabbiadini

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Rui – Anguissa, Lobotka, Politano – Raspadori, Osimhen, Elmas

Sampdoria – Napoli, transmisja

Transmisję meczu Sampdoria – Napoli znajdziecie na antenie Eleven Sport 2. Początek starcia został zaplanowany na 8 stycznia w niedzielę o godzinie 18:00.

