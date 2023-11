US Salernitana - SSC Napoli: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Serie A. Mistrz Włoch w nadchodzącym spotkaniu podejmie czerwoną latarnię ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona już w sobotę (4 listopada) o godzinie 15:00.

Salernitana – Napoli, typy bukmacherskie

SSC Napoli w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A zmierzy się na wyjeździe z Salernitaną. Będzie to starcia mistrza Włoch z drużyną, które obecnie okupuje ostatnią lokatę w lidze. Ja spodziewam się jednostronnego spotkania, w którym przeważać będzie drużyna gości i nie dopuści do straty gola. Mój typ: Salernitana – Liczba Goli poniżej 0.5

Salernitana – Napoli, ostatnie mecze

Salernitana bardzo źle rozpoczęła sezon i nieprzypadkowo obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Pięć ostatnich spotkań drużyny prowadzonej przez Filippo Inzaghi, to jedna wygrana (4:0 z Sampdorią w Pucharze Włoch), jeden remis (2:2 z Cagliari), a także aż trzy porażki (0:4 z Interem, 0:3 z Monzą i 0:1 z Genoą).

Napoli również prezentuje się w obecnym sezonie poniżej oczekiwań, dlatego zajmuje dopiero piątą lokatę w Serie A. Zespół mistrza Włoch w ostatnich pięciu spotkaniach odniósł dwa zwycięstwa (3:1 z Hellasem Verona i 1:0 z Unionem Berlin), zanotował jeden remis (2:2 z Milanem) oraz poniósł dwie porażki (2:3 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, a także 1:3 z Fiorentiną).

Salernitana – Napoli, historia

Ubiegłoroczne starcia między tymi zespołami nie przyniosły zbyt wielu emocji. W rundzie jesiennej Napoli wygrało 2:0, natomiast w rewanżu padł remis 1:1. Wszystkie wcześniejsze trzy starcia “Azzurrich” z Salernitaną kończyły się zwycięstwami tych pierwszych.

Salernitana – Napoli, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego starcia jest Napoli, mimo że to za Salernitaną będzie przemawiał atut własnego boiska oraz żywiołowego dopingu kibiców zgromadzonych na Stadio Arechi. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie u jednego z bukmacherów wynosi aż 7.15, podczas gdy na wygraną Napoli oscylują w graniach 1.42 – 1.45. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Salernitana – Napoli, kto wygra?

Salernitana – Napoli, przewidywane składy

Salernitana Filippo Inzaghi 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Salernitana Filippo Inzaghi 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Rezerwowi ▼ 1 Vincenzo Fiorillo 6 Junior Sambia 7 Agustín Martegani 8 Emil Bohinen 11 Erik Botheim 19 Trivante Stewart 20 Grigoris Kastanos 22 Chukwubuikem Ikwuemesi 28 Dylan Bronn 33 Loum Tchaouna 56 Benoit Costil 66 Matteo Lovato 99 Mateusz Legowski 4 Diego Demme 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 17 Mathí­as Olivera 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 95 Pierluigi Gollini Salernitana Filippo Inzaghi 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Salernitana Filippo Inzaghi 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Rudi García Rezerwowi ▼ 1 Vincenzo Fiorillo 6 Junior Sambia 7 Agustín Martegani 8 Emil Bohinen 11 Erik Botheim 19 Trivante Stewart 20 Grigoris Kastanos 22 Chukwubuikem Ikwuemesi 28 Dylan Bronn 33 Loum Tchaouna 56 Benoit Costil 66 Matteo Lovato 99 Mateusz Legowski 4 Diego Demme 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 17 Mathí­as Olivera 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 95 Pierluigi Gollini

Salernitana – Napoli, transmisja meczu

Sobotni mecz Salernitany z Napoli rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisję w polskiej telewizji poprowadzi Eleven Sports 1. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

