Salernitana - Inter: typy i kursy na mecz Serie A. Na zakończenie sobotniego grania w lidze włoskiej dojdzie do potyczki z udziałem Nerazzurrich. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

fot. Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Salernitana Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 16:57 .

US Salernitana – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Gospodarze przystąpią do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po sześciu spotkaniach bez wygranej. Salernitana pod wodzą Paulo Sousy znajduje się aktualnie w dolnej strefie w ligowej stawce. Inter Mediolan ma natomiast zamiar zrehabilitować się za porażkę ze środka tygodnia, gdy panaceum na Nerazzurrich znalazło Sassuolo. Nasz typ: wygrana Interu.

US Salernitana – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

W obu zespołach nie będzie mogło zagrać kilku zawodników. U gospodarzy zabraknie takich graczy jak: Chukwubuikem Ikwuemesi oraz Antonio Candreva. Z kolei w mediolańskim zespole nie będą mogli wystąpić: Stefano Sensi, Marko Arnautović oraz Juan Cuadrado.

US Salernitana – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

W sześciu ostatnich potyczkach drużyna z Salerno poniosła trzy porażki i trzy spotkania zremisowała. Do sobotniej batalii Salernitana podejdzie po przegranym boju z Empoli (0:1).

Mediolańczycy w środku tygodnia ulegli z kolei Sassuolo (1:2). Tym samym dobiegła passa siedmiu z rzędu zwycięstw w lidze włoskiej. Inter w roli gościa wygrał w każdym z trzech ostatnich meczów.

US Salernitana – Inter Mediolan, historia

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami trzy razy górą byli mediolańczycy, raz wygrała ekipa z Salerno i jedna potyczka zakończyła się remisem. Właśnie starcie z kwietnia tego roku zakończyło się rezultatem 1:1.

US Salernitana – Inter Mediolan, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4.75. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 1560 + 300.

Salernitana Remis Inter Mediolan 7.40 4.75 1.42 7.40 4.75 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 16:57 .

US Salernitana – Inter Mediolan, przewidywane składy

Lautaro Martinez nie strzelił gola w trzech swoich ostatnich występach. Wcześniej zdobył pięć bramek w pierwszych trzech spotkaniach. Można się zatem spodziewać tego, że Argentyńczyk będzie chciał się przełamać. U gospodarzy warto zwrócić uwagę na Boulaye Dia, który ma wrócić do gry po kontuzji.

Salernitana (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Salernitana (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Paulo Sousa Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 1 Vincenzo Fiorillo

5 Flavius Daniliuc

6 Junior Sambia

8 Emil Bohinen

10 Boulaye Dia

11 Erik Botheim

17 Federico Fazio

19 Trivante Stewart

28 Dylan Bronn

33 Loum Tchaouna

36 Andres Sfait

56 Benoit Costil

99 Mateusz Legowski Stefan de Vrij 6

Raffaele Di Gennaro 12

Davy Klaassen 14

Davide Frattesi 16

Kristjan Asllani 21

Benjamin Pavard 28

Carlos Augusto 30

Yann Aurel Bisseck 31

Aleksandar Stankovic 35

Lucien Agoumé 42

Ebenezer Akinsanmiro 47

Alexis Sanchez 70

US Salernitana - Inter Mediolan, kto wygra

US Salernitana - Inter Mediolan, transmisja meczu

Batelię Salernitana - Inter będzie transmitowana na żywo na antenie Eleven Sports 3. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy jednocześnie do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł, oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

