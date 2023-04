PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Salernitana – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Spotkaniem inaugurującym 29. kolejkę Serie A będzie pojedynek Salernitany z Interem Mediolan. Koniki Morskie zagrają z Nerazzurrimi na Stadio Arechio już w najbliższy piątek 7 kwietnia o godzinie 17:00. Czy Krzysztof Piątek trafi do siatki na włoskich boiskach po długiej posusze? Podopieczni Paulo Sousy nie będą mieli łatwego zadania, gdyż naprzeciwko nich stanie drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego, która jest głodna zwycięstw.

Inter Mediolan wreszcie musi się przełamać, a w meczach z Salernitaną drużynie Nerazzurrich zazwyczaj szło bardzo dobrze. Nasz typ: wygrana Interu Mediolan.

Salernitana – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Paulo Sousa najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z usług Domena Crnigoja oraz Pasquale Mazzocchiego. Simone Inzaghi z kolei nie może liczyć na kontuzjowanych Milana Skriniara, Hakana Calhanoglu i Dalberta, a z powodu czerwonej kartki pauzuje Danilo D’Ambrosio.

Salernitana – absencje:

Inter – absencje:

Salernitana – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Salernitana w ostatnim czasie regularnie punktuje, choć zazwyczaj dzieli się punktami ze swoimi rywalami. Cztery poprzednie starcia podopiecznych Paulo Sousy to bowiem… cztery remisy – 1:1 ze Spezią Calcio, 2:2 z Bolonią, 1:1 z Milanem oraz 0:0 z Sampdorią Genua. Wcześniej Konikom Morskim udało się pokonać Monzę 3:0.

Inter Mediolan natomiast złapał sporą zadyszkę i przegrał trzy ostatnie mecze w Serie A – 0:1 z Fiorentiną, 0:1 z Juventusem i 1:2 ze Spezią Calcio. W pierwszym spotkaniu półfinału Włoch Nerazzurri zremisowali 1:1 z Bianconerimi.

Salernitana – Inter Mediolan, historia

Inter Mediolan wygląda zdecydowanie lepiej w bezpośredniej rywalizacji z Salernitaną – Nerazzurri wygrali aż cztery z pięciu poprzednich takich meczów, a Koniki Morskie triumfowały tylko raz.

Salernitana – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Piątkowy mecz na Stadio Arechi ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Salernitany wynosi mniej więcej 7.00, a typ na zwycięstwo Interu Mediolan to około 1.45. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.55. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możecie skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Salernitana – Inter Mediolan, przewidywane składy

Salernitana – Inter Mediolan, kto wygra?

Salernitana – Inter Mediolan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 588 zł (49 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzicie 240 zł. Początek meczu na Stadio Arechi w piątek 7 kwietnia o godzinie 17:00.

