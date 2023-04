Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2023)

Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Niebiescy w tej kampanii jako beniaminek rozgrywek biją się o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Górale natomiast koncentrują się na walce o miejsce premiowane grą w barażach o miejsce premiowane grą w elicie. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała

1. liga Ruch Chorzów Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.35 3.35 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2023 22:32 .

Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Biała, typy i przewidywania

Ruch Chorzów i Podbeskidzie Bielsko-Biała to drużyny, które po raz ostatni mierzyły się ze sobą we wrześniu minionego roku. Wówczas górą byli piłkarze Niebieskich, którzy wygrali skromnie różnicą jednego gola (1:0). 14-krotny mistrz Polski do potyczki z Góralami podejdzie po przegranym starciu z Bruk-Betem Termalika (1:2). Tymczasem bielszczanie ostatnio zremisowali ze Stalą Rzeszów (2:2).

W roli gospodarza chorzowianie przegrali w tej kampanii tylko raz. Z kolei Podbeskidzie tylko dwa razy przegrała w roli gościa. To może sugerować, że czwartkowy potyczka na Stadionie Miejskim w Gliwicach może zakończyć się podziałem punktów. Nasz typ: remis.

Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Biała, ostatnie wyniki

Podopieczni Jarosława Skrobacza w trakcie minionego weekendu zakończyli passę dziesięciu meczów bez porażki. Ruch uległ na wyjeździe Bruk-Betowi Termalice (1:2), mimo że dwa razy skierował piłkę do siatki. Po weryfikacji VAR bramki dla Niebieskich zostały anulowane.

Niebiescy w ostatnim starciu w roli gospodarza podzielili się punktami z ŁKS-em (3:3) po świetnym spotkaniu, w którym każda z ekip zaprezentowała się bardzo solidnie. Ogólnie chorzowianie u siebie nie przegrali w żadnym z czterech ostatnich meczów.

Drużyna Dariusza Żurawia jest z kolei bez wygranej od dwóch spotkań. Górale dzielili się punktami w potyczkach ze Stalą Rzeszów (2:2) i Puszczą Niepołomice (1:1).

Bielszczanie na wyjazdach z kolei nie wygrali od siedmiu spotkań, notując w nich porażkę i sześć remisów. Ostatnia wyprawa Podbeskidzia na Górnym Śląsku miała miejsce 19 lutego, gdy Górale zremisowali przy Bukowej z GieKSą Katowice (1:1).

Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Biała, historia

Chorzowianie we wrześniu minionego roku przerwali serię trzech z rzędu ligowych porażek z bielszczanami. Wygraną Ruchowi (1:0) zapewnił gol Daniela Szczepana. W roli gospodarza Niebiescy nie potrafią natomiast wygrać z Góralami od 2015 roku.

Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Biała, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Jarosława Skrobacza w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,13. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Biała, przewidywane składy

14-krotny mistrz Polski będzie musiał radzić sobie w czwartkowym starciu bez Michała Feliksa. Bielszczanie będą natomiast mogli przystąpić do potyczki przy Okrzei najpewniej w optymalnym zestawieniu.

Ruch: Bielecki – Baranowski, Kasolik, Szur, Moneta, Sedlak, Sikora, Wójtowicz, Swędrowski, Szczepan, Kobusiński

Podbeskidzie: Igonen – Bonifacio, Vitelli, Rodriguez, Hartherz, Simonsen, Sitek, Neugebauer, Jodłowiec, Joan Roman, Biliński.

Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Biała, kto wygra

Ruch Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Biała, transmisja meczu

Mecz Ruch – Podbeskidzie będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Extra. Rywalizacja zacznie się w czwartek o 20:30.

