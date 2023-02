Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Feliks

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów to drugi sobotni mecz w ramach 19. kolejki Fortuna 1 Ligi. Niebiescy i podopieczni Marka Gołębiewskiego są zaangażowani w grę o awans do elity. To sprawia, że potyczka na stadionie Piasta Gliwice, gdzie w drugiej części sezonu grać w roli gospodarza będą 14-krotni mistrzowie Polski, zapowiada się bardzo ciekawie. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów, typy i przewidywania

Podopieczni Jarosława Skrobacza jakkolwiek dziwnie to brzmi, są beniaminkiem rozgrywek. Tymczasem drużyna z Głogowa w poprzedniej kampanii było blisko awansu do elity, przegrywając jednak ostatecznie baraż o promocję do Ekstraklasy z Koroną Kielce.

W tym sezonie Ruch Chorzów i Chrobry liczą się w grze o najwyższe cele w Fortuna 1 Lidze. Po rozegraniu osiemnastu ligowych kolejek obie ekipy w ligowej klasyfikacji dzieli różnica zaledwie jednego punktu. Niebiescy mają 32 oczka na koncie, a punkt mniej mają głogowianie.

Chorzowianie w próbie generalnej przed wznowieniem drugiej częściej sezonu pokonali GKS Jastrzębie (1:0). Z kolei Chrobry okazał się lepszy od drugiej drużyny poznańskiego Lecha (3:1).

W pierwszym starciu między obiema ekipami górą byli chorzowianie. Spodziewamy się zatem, że podobnie będzie w sobotni wieczór. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów, ostatnie wyniki

Niebiescy pod względem spotkań rozgrywanych w roli gospodarza jesienią byli w czołówce ligi. Lepsze od Ruchu pod tym względem były tylko zespoły Puszczy Niepołomice i ŁKS-u. Niemniej chorzowianie w 2023 roku muszą zetknąć się z nową rzeczywistością.

W związku z planowaną wymianą masztów oświetleniowych na obiekcie przy Cichej 6 piłkarze Ruchu mecze w roli gospodarza będą rozgrywać w najbliższych miesiącach w Gliwicach. To nie będzie na pewno atutem Niebieskich. Na wyjazdach w tej kampanii chorzowianie przegrali co prawda tylko raz, ale odnieśli też tylko trzy zwycięstwa oraz pięć remisów.

Głogowianie są natomiast zespołem najlepiej punktującym w roli gościa w tym sezonie na zapleczu PKO Ekstraklasy. Chrobry w dziewięciu spotkaniach wygrał sześć razy, w jednym spotkaniu zremisował i dwa razy schodził z placu gry na tarczy.

Ostatnią porażkę na wyjeździe ekipa Daniela Gołębiewskiego poniosła właśnie na Śląsku, ulegając w Katowicach miejscowej GieKSie (0:1). To miało jednak miejsce w październiku 2022 roku. W kolejnych pięciu meczach Chrobry wygrał cztery spotkania i raz zremisował.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów, historia

W czterech ostatnich starciach między obiema ekipami głogowianie odnieśli trzy zwycięstwa, a raz górą był Ruch. Chorzowianie po raz ostatni w roli gospodarza grali z Chrobrym w sierpniu 2017 roku w Pucharze Polski. Nie wspominają jednak tej potyczki dobrze, bo przegrali 1:3.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów, kursy bukmacherów

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów, przewidywane składy

W trakcie okresu przygotowawczego w ekipie z Chorzowa pojawiło się mnóstwo urazów. Dotknęły one: Macieja Sadloka, Filipa Nawrockiego, Tomasza Swędrowskiego, Mikołaja Kwietniewskiego, Przemysława Szura, czy Łukasza Janoszki. Mógł to być efekt treningów na sztucznej nawierzchni. W każdym razie przed sobotnią potyczką sytuacja kadrowa 14-krotnych mistrzów Polski wygląda lepiej. Tymczasem u gości najpewniej zabraknie Jakuba Kuzdry i Roberta Mandrysza. Ponadto zimą z klubem rozstał się Mateusz Bochnak, decydując się na transfer do Cracovii.

Ruch: Bielecki – Kasolik, Sadlok, Szur, Maj, Sikora, Swędrowski, Foszmańczyk, Szczepan, Feliks

Chrobry: Dybowski – Bogusz, Michalec, Bougaidis, S. Górski, J. Górski, Mucha, Kolenc, Machaj, Steblecki, Wojtyra

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów, kto wygra

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów, transmisja meczu

