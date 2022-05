fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Radunia Stężyca

Ruch Chorzów – Radunia Stężyca to jeden z dwóch środowych meczów barażowych o awans do Fortuna 1 Ligi. W roli faworyta do tej potyczki przystąpią Niebiescy. Goście nie zamierzają jednak tanio sprzedać skóry na stadionie przy Cichej. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Ruch Chorzów – Radunia Stężyca, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów przystąpi do arcyważnego środowego starcia napędzony wygraną w trakcie minionego weekendu z Hutnikiem Kraków. Niebiescy podejdą do batalii, będąc od pięciu spotkań bez porażki. W tym czasie jednak na koncie ekipy Jarosława Skrobacza miała miejsce tylko jedna wygrana. Znacznie lepiej prezentował się w ostatnich tygodniach team ze Stężycy, który pauzował w trakcie minionego weekendu, wygrywając walkowerem z GKS-em Bełchatów. Wcześniej natomiast podzielił się punktami z Motorem Lublin (1:0). Ogólnie w siedmiu ostatnich bojach zaliczył pięć zwycięstw, jeden remis i porażkę. Z placu gry na tarczy Radunia schodziła po potyczce z Hutnikiem. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Ruch Chorzów – Radunia Stężyca, sytuacja kadrowa

Ruch Chorzów przystąpi do środkowej potyczki wzmocniony takich zawodnikami jak: Patryk Sikora, Konrad Kasolik, czy Filip Nawrocki, którzy z powodu nadmiaru żółtych kartek musieli pauzować w boju z Hutnikiem. Możemy się też spodziewać tego, że tacy zawodnicy jak Michał Mokrzycki, czy Łukasz Janoszka po regeneracji znów pojawią się w wyjściowym składzie. W optymalnym zestawieniu powinni też zagrać goście, na czele z Wojciechem Łuczakiem, który w przeszłości bronił barw między innymi Górnika Zabrze.

Ruch Chorzów – Radunia Stężyca, ostatnie wyniki

W siewdmiu ostatnich meczach w roli gospodarza Ruch Chorzów zanotował na swoim stadionie pięć zwycięstw, pozostawiając w pokonanym polu przede wszystkim: Pogoń Grodzisk Mazowiecki (4:1), KKS Kalisz (1:0), czy ostatnio Hutnik Kraków (1:0).

Radunia natomiast nie najlepiej prezentowała się w ostatnim czasie na wyjazdach. Drużyna ze Stężycy 14 maja podzieliła się punktami z Motorem Lublin (2:2), a wcześniej przegrała z Hutnikiem Kraków (2:3) i pokonała Ruch (1:0) w rundzie rewanżowe eWinner 2 Ligi.

Ruch Chorzów – Radunia Stężyca, historia

W trakcie sezonu 2021/2022 obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą dwa razy. Ruch w roli gościa wygrał 2:1. Tymczasem na swoim obiekcie musiał uznać wyższość rywali, przegrywając 0:1.

Ruch Chorzów – Radunia Stężyca, kursy

Ruch Chorzów – Radunia Stężyca, przewidywane składy

Ruch: Bielecki – Kasolik, Zubkow, Nawrocki, Wójtowicz, Sikora, Marković, Malec, Foszmańczyk, Janoszka, Szczepan

Radunia: Tułowiecki – Murawski, Szur, Orłowski, Nowicki, Baszłaj, Witek, Łuczak, Stępień, Kuźniarski, Retlewski.

Ruch Chorzów – Radunia Stężyca, transmisja meczu

Mecz Ruch – Radunia będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie TVP Sport. Potyczka zacznie się w środę o godzinie 17:45.

