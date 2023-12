IMAGO / Dan Weir Na zdjęciu: Diogo Jota

Royale Union St-Gilloise Liverpool FC

Royale Union SG – Liverpool FC, typy i przewidywania

Liverpool pewny awansu do kolejnej rundy Ligi Europy może przystąpić do tego pojedynku bez żadnej presji. Royale Union natomiast wciąż walczy o swój byt w europejskich pucharach na wiosnę, dlatego to gospodarze przystąpią do tego starcia bardziej zdeterminowani. Belgowie muszą zaatakować zespół Kloppa i strzelić kilka goli, jeśli chcą wygrać. Trudno bowiem spodziewać, że Liverpool zakończy ten pojedynek bez zdobyczy bramkowych. Warto też podkreślić, że w 5 dotychczasowych meczach Liverpoolu w tej edycji Ligi Europy padło łącznie 21 goli, co daje średnią ponad czterech goli na jedno spotkanie. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Royale Union SG – Liverpool FC, sytuacja kadrowa

Royale Union St-Gilloise Zawodnik Powrót Charles Vanhoutte Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Royale Union St-Gilloise Zawodnik Powrót Charles Vanhoutte Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Liverpool FC Zawodnik Powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Diogo Jota Nieznany Nieznany Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Alexis Mac Allister Kontuzja kolana Nieznany Liverpool FC Zawodnik Powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Diogo Jota Nieznany Nieznany Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Alexis Mac Allister Kontuzja kolana Nieznany

Royale Union SG – Liverpool FC, ostatnie wyniki

Royale Union notuje obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu (Charleroi, Beveren, Cercle Brugge) i sześciu meczów bez porażki. Belgowie ostatni raz zostali pokonani w starciu z LASK. Obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy E Ligi Europy. Liverpool z kolei jest pewny awansu z pierwszego miejsca. The Reds notują serię czterech wygranych z rzędu (Crystal Palace, Sheffield Utd, Fulham, LASK) i również są niepokonani od sześciu meczów. Ostatnią porażkę podopieczni Kloppa ponieśli 9 listopada w pojedynku z Toulouse.

Royale Union SG – Liverpool FC, historia

Obie ekipy jak dotąd spotkały się tylko raz. W meczu 2. kolejki fazy grupowej tej edycji Ligi Europy Liverpool pokonał przed własną publicznością Royale Union 2:0. Bramki dla The Reds zdobywali Diogo Jota i Gravenberch.

Royale Union SG – Liverpool FC, kursy bukmacherskie

Royale Union SG – Liverpool FC, kto wygra

Royale Union SG – Liverpool FC, przewidywane składy

Royale Union St-Gilloise Alexander Blessin 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Royale Union St-Gilloise Alexander Blessin 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 9 Dennis Eckert Ayensa 11 Henok Teklab 14 Joachim Imbrechts 17 Casper Terho 26 Ross Sykes 27 Noah Sadiki 29 Gustaf Nilsson 34 Maxime Wenssens 35 Nathan Huygevelde 48 Fedde Leysen Conor Bradley 2 Joe Gomez 5 Ibrahima Konaté 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 50 Ben Doak 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher Royale Union St-Gilloise Alexander Blessin 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Royale Union St-Gilloise Alexander Blessin 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 9 Dennis Eckert Ayensa 11 Henok Teklab 14 Joachim Imbrechts 17 Casper Terho 26 Ross Sykes 27 Noah Sadiki 29 Gustaf Nilsson 34 Maxime Wenssens 35 Nathan Huygevelde 48 Fedde Leysen Conor Bradley 2 Joe Gomez 5 Ibrahima Konaté 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 50 Ben Doak 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher

Royale Union SG – Liverpool FC, transmisja meczu

Pojedynek Royale Union z Liverpoolem nie będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna jedynie online w aplikacji Viaplay dostępnej między innymi na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:45.

