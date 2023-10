AS Roma - Servette FC: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Interesująco zapowiada się batalia na Stadio Olimpico, w której faworytem będą Giallorossi. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

fot. Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma Servette Genewa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 12:44 .

AS Roma – Servette FC, typy na mecz i przewidywania

AS Roma to finalista ostatniej edycji Ligi Europy. Giallorossi w czwartkowy wieczór w roli gospodarza podejmować będą Servette FC. Włoska ekipa przystąpi do potyczki po wygranej z Sheriffem Tyraspol (2:1). Z kolei ekipa ze Szwajcarii uległa Slavii Praga (0:2).

Rzymianie w tej kampanii mocno zawodzą, ale podobnie było w dwóch ostatnich edycjach europejskich pucharów, gdy finalnie AS Roma kończyła rywalizację w Lidze Konferencji Europy i w Lidze Europy w finale. Początek Servette jest najpewniej jeszcze gorszy, ale Szwajcarzy wierzą, że zła karta odwróci się w czwartkowy wieczór.

Mając na uwadze ostatnie mecze z udziałem obu drużyn, to rozsądny wydaje się wariant z wiktorią ekipy z Serie A. Nasz typ: wygrana Romy.

AS Roma – Servette FC, sytuacja kadrowa

Obie ekipy podejdą do potyczki osłabione. W szeregach Romy nie będą mogli wystąpić: Diego Llorente, Chris Smalling, czy Marash Kumbulla. Wyłączony z gry będzie także Tammy Abraham. Z kolei u gości zabraknie: Jeremy’ego Fricka, Anthony’ego Barona, Theo Magnina i Alexandra Lynga.

AS Roma – Servette FC, ostatnie wyniki

Do czwartkowej konfrontacji podopieczni Jose Mourinho podejdą po wygranej nad Frosinone Calcio (2:0). Tym samym AS Roma wróciła na zwycięskie tory po porażce z Genoą (1:4) i remisie z Torino (1:1).

Tymczasem szwajcarski zespół kilka dni temu pokonał Lausanne Sport (2:1). Tym samym Servette FC przerwało serię trzech spotkań bez wygranej.

AS Roma – Servette FC, historia

Po raz pierwszy w historii oba zespoły zmierzą się ze sobą na europejskiej scenie. Nigdy wcześniej drużyny nie grały ze sobą w europejskich pucharach.

AS Roma – Servette FC, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 7.25. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 1660 + 250 zł.

AS Roma Remis Servette Genewa 1.17 7.25 16.8 1.17 7.25 16.8 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 12:44 .

AS Roma – Servette FC, przewidywane składy

Konfrontacja w Rzymie wydaje się jedną z ciekawszych w czwartkowy wieczór. Zespół z Rzymu w ataku będzie straszyć między innymi Romelu Lukaku i Paulo Dybalą. U rywali uwagę przykuwa Chris Bedia, który w tej kampanii w 15 występach zdobył osiem bramek.

AS Roma (Przewidywany skład) 3-4-3 Servette Genewa (Przewidywany skład) 4-4-2 AS Roma (Przewidywany skład) 3-4-3 Servette Genewa (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Jose Mourinho René Weiler Rezerwowi ▼ 1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

11 Andrea Belotti

16 Leandro Paredes

17 Sardar Azmoun

19 Zeki Celik

52 Edoardo Bove

60 Riccardo Pagano

61 Niccolò Pisilli

63 Pietro Boer

92 Stephan El Shaarawy Gael Ondoua 5

Dereck Kutesa 17

Yoan Severin 19

Enzo Crivelli 27

Nicolas Vouilloz 33

Léo Besson 44

Hussayn Touati 45

AS Roma - Servette FC, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Romy 0% Wygraną Servette 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Romy

Wygraną Servette

Remisem

AS Roma - Servette FC, transmisja meczu

Czwartkową potyczkę AS Roma - Servette FC będzie można obejrzeć tylko w internecie, dzięki usłudze Viaplay. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

