Roma – Salzburg: typy, kursy, zapowiedź (23.02.2023)

Roma musi odrabiać straty w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Korzystny wynik ma bowiem Salzburg, który sprawił sensację w Austrii.

Roma – Salzburg, typy i przewidywania

Mimo porażki w pierwszym meczu, faworytem do znalezienia się w 1/8 finału Ligi Europy pozostaje Roma. To ona bardziej zasługiwała na gola w Austrii. Salzburg także jednak był produktywny w ofensywie, dzięki czemu w Rzymie nie musi szukać trafienia za wszelką cenę. Pod presją będą rzymianie, którzy naszym zdaniem przechylą szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Roma – Salzburg, sytuacja kadrowa

Jose Mourinho nie będzie miał do dyspozycji trzech ważnych zawodników. Kontuzjowani są: Tammy Abraham, Paulo Dybala oraz Lorenzo Pellegrini. Matthias Jaissle ma zaś pełen komfort w wyborze składu.

Roma – Salzburg, ostatnie wyniki

W miniony weekend Roma rywalizowała w Serie A. Rzymianie byli gospodarzem meczu z Hellasem, który stara się uniknąć degradacji z włoskiej elity. Podopieczni Jose Mourinho niejako mieli zatem obowiązek zdobycia trzech punktów. Misja ta została wykonana i gospodarze awansowali na trzeci stopień ligowego podium.

W ligowej czołówce znajduje się również Salzburg. Mistrz Austrii rozsiadł się w fotelu lidera, którego prawdopodobnie nie odda do końca sezonu. Matthias Jaissle i spółka mają bowiem sześć punktów przewagi nad Sturmem Graz. Niedawno ograli zaś na wyjeździe piąty w tabeli Tirol (3:1).

Roma – Salzburg, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą tylko raz. Pierwszą i jedyną dotychczasową potyczką była ta rozegrana 16 lutego w Austrii. Salzburg ograł Romę 1:0 po golu strzelonym w końcówce spotkania.

Roma – Salzburg, kursy bukmacherów

Roma – Salzburg, przewidywane składy

Roma – Salzburg, kto wygra mecz?

Roma – Salzburg, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 23 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Slavko Vincic. Pierwszy gwizdek słoweńskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku za 288 zł (48 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 126 zł względem miesięcznej subskrypcji.

