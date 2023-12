AS Roma – SSC Napoli: typy i kursy na mecz Serie A. Czas na starcie Nicoli Zalewskiego z Piotrem Zielińskim. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w najbliższą sobotę, 23 grudnia o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Giovanni Di Lorenzo

AS Roma SSC Napoli Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 grudnia 2023 14:59 .

AS Roma – SSC Napoli, typy i przewidywania

Najciekawiej zapowiadającym się meczem 17. kolejki Serie A jest pojedynek Romy z Napoli na Stadio Olimpico. Będzie to polskie starcie, gdyż ekipa Nicoli Zalewskiego zmierzy się z zespołem Piotra Zielińskiego. Giallorossi przed tą serią gier zajmują 8. miejsce w tabeli, natomiast Azzurri plasują się na 5. pozycji. Kto tego wieczoru sięgnie po trzy punkty – AS Roma czy SSC Napoli?

Dwa poprzednie spotkania pomiędzy tymi drużynami padły łupem mistrza Włoch. Czy podobnie będzie tym razem? Mój typ: zwycięstwo Napoli.

AS Roma – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

AS Roma Zawodnik Powrót Tammy Abraham Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2024 Chris Smalling Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Paulo Dybala Uraz uda Początek stycznia 2024 Houssem Aouar Uraz mięśnia Początek stycznia 2024 AS Roma Zawodnik Powrót Tammy Abraham Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2024 Chris Smalling Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Paulo Dybala Uraz uda Początek stycznia 2024 Houssem Aouar Uraz mięśnia Początek stycznia 2024

SSC Napoli Zawodnik Powrót Mathí­as Olivera Kontuzja kolana Połowa stycznia 2024 Elif Elmas Uraz uda Początek stycznia 2024 SSC Napoli Zawodnik Powrót Mathí­as Olivera Kontuzja kolana Połowa stycznia 2024 Elif Elmas Uraz uda Początek stycznia 2024

AS Roma – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Giallorossi w ostatniej kolejce Serie A przegrali 0:2 z Bolonią, a wcześniej pokonali Sheriff Tyraspol 3:0 w Lidze Europy, gdzie ostatecznie zajęli drugie miejsce w grupie. Azzurri z kolei odpadli z Pucharu Włoch na etapie 1/8 finału po sensacyjnej porażce 0:4 z Frosinone Calcio, natomiast na ligowym podwórku podopieczni Waltera Mazzarriego wygrali 2:1 z Cagliari Calcio.

AS Roma – SSC Napoli, historia

Bilans poprzednich pięciu spotkań między tymi zespołami to trzy zwycięstwa SSC Napoli oraz dwa remisy. AS Roma w tym czasie nie odniosła zatem żadnej wygranej.

AS Roma – SSC Napoli, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście. Kurs na wygraną Romy wynosi mniej więcej 3.00, a typ na zwycięstwo Napoli to około 2.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.20. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp wykorzystaj nasz Fortuna kod promocyjny GOAL.

AS Roma – SSC Napoli, przewidywane składy

AS Roma Jose Mourinho 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Walter Mazzarri Rezerwowi ▼ 2 Rick Karsdorp 11 Andrea Belotti 17 Sardar Azmoun 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 52 Edoardo Bove 59 Nicola Zalewski 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 74 Luigi Cherubini 99 Mile Svilar 4 Diego Demme 5 Juan Jesus 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini

AS Roma – SSC Napoli, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Romy 0% remisem 0% zwycięstwem Napoli 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Romy

remisem

zwycięstwem Napoli

AS Roma – SSC Napoli, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stadio Olimpico już w najbliższą sobotę, 23 grudnia o godzinie 20:45.

