AS Roma – AC Milan: typy i kursy na mecz Serie A. Przed nami hit trzeciej kolejki włoskiej ekstraklasy - Giallorossi na swoim stadionie podejmą Rossonerich. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek starcia w najbliższy piątek, 1 września o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao i Christian Pulisic

AS Roma AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2023 18:34 .

AS Roma – AC Milan, typy i przewidywania

Już w najbliższy piątek, 1 września o godzinie 20:45 będziemy świadkami hitowego meczu 3. kolejki Serie A – AS Roma na Stadio Olimpico przyjmie AC Milan. Giallorossi są w zupełnie innych nastrojach niż Rossoneri i po remisie oraz porażce będą chcieli zanotować pierwsze zwycięstwo w kampanii 2023/2024. Drużyna prowadzona przez Stefano Piolego nie ma jednak zamiaru się zatrzymywać i liczy na komplet punktów po trzech seriach gier.

Rafael Leao nie trafił jeszcze do siatki w nowym sezonie Serie A. Portugalczyk to jeden z najlepszych piłkarzy w lidze włoskiej i kwestią czasu wydaje się otwarcie przez niego worka z golami. Nastąpi to w piątkowy wieczór? Nasz typ: bramka Rafaela Leao.

Superbet 4.00 Gol Rafaela Leao Przejdź do Superbet

AS Roma – AC Milan, kurs 200.00 na bramkę

Nasi czytelnicy mają możliwość skorzystania z oferty przygotowanej na piątkowy mecz przez bukmachera Superbet. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL uzyskasz możliwość zagrania zakładu na gola Romy lub Milanu po kursie 200.00. Poniżej wyjaśniamy, jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL, Zaznacz zgody marketingowe, Wpłać pierwszy depozyt o wartości co najmniej 50 zł, Zagraj pierwszy kupon SOLO na bramkę Romy lub Milanu, Minimalna stawka dla kuponu wynosi 2 zł, Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 400 zł.

Bonus podlega warunkowi obrotu. Szczegóły na ten temat znajdziesz w regulaminie promocji.

AS Roma – AC Milan, ostatnie wyniki

Za nami dwie kolejki Serie A – AS Roma nie zanotowała dobrego początku sezonu. Podopieczni Jose Mourinho najpierw zremisowali 2:2 z Salernitaną, a później niespodziewanie przegrali 1:2 z Hellasem Verona. AC Milan zaliczył zdecydowanie lepszy start kampanii zdobywając sześć punktów po pewnych zwycięstwach nad Bolonią (2:0) oraz Torino (4:1).

AS Roma – AC Milan, historia

Dwa poprzednie starcia obu ekip zakończyły się podziałem punktów. We wcześniejszych bezpośrednich meczach zdecydowanie lepiej wyglądał AC Milan. Rossoneri wygrali bowiem trzy poprzednie spotkania, a AS Roma na przestrzeni pięciu pojedynków nie triumfowała ani razu.

AS Roma – AC Milan, kursy bukmacherskie

Piątkowe spotkanie na Stadio Olimpico nie ma zdecydowanego faworyta. Kurs na wygraną Romy wynosi około 2.70, a typ na zwycięstwo Milanu to mniej więcej 2.75. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

AS Roma – AC Milan, przewidywane składy

Jose Mourinho najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z takich zawodników jak Tammy Abraham, Marash Kumbulla oraz Renato Sanches. Nie wiadomo, czy gospodarzom będą mogli pomóc Paulo Dybala i Sardar Azmoun, którzy także mają problemy ze zdrowiem. W drużynie prowadzonej przez Stefano Piolego zabraknie tylko Ismaela Bennacera.

AS Roma (Przewidywany skład) 3-4-1-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 AS Roma (Przewidywany skład) 3-4-1-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Jose Mourinho Stefano Pioli Rezerwowi 2 Rick Karsdorp

5 Evan NDicka

18 Ola Solbakken

19 Zeki Celik

22 Houssem Aouar

37 Leonardo Spinazzola

52 Edoardo Bove

63 Pietro Boer

92 Stephan El Shaarawy

99 Mile Svilar Yacine Adli 7

Noah Okafor 17

Luka Romero 18

Pierre Kalulu 20

Samuel Chukwueze 21

Simon Kjær 24

Alessandro Florenzi 25

Lorenzo Colombo 29

Marco Pellegrino 31

Tommaso Pobega 32

Marco Sportiello 57

Yunus Musah 80

Antonio Mirante 83 AS Roma (Przewidywany skład) 3-4-1-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 AS Roma (Przewidywany skład) 3-4-1-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Jose Mourinho Stefano Pioli Rezerwowi 2 Rick Karsdorp

5 Evan NDicka

18 Ola Solbakken

19 Zeki Celik

22 Houssem Aouar

37 Leonardo Spinazzola

52 Edoardo Bove

63 Pietro Boer

92 Stephan El Shaarawy

99 Mile Svilar Yacine Adli 7

Noah Okafor 17

Luka Romero 18

Pierre Kalulu 20

Samuel Chukwueze 21

Simon Kjær 24

Alessandro Florenzi 25

Lorenzo Colombo 29

Marco Pellegrino 31

Tommaso Pobega 32

Marco Sportiello 57

Yunus Musah 80

Antonio Mirante 83

Roma - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marash Kumbulla Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2024 Tammy Abraham Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek lutego 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Sardar Azmoun Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec września 2023 Kontuzja łydki Koniec września 2023 Renato Sanches Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa września 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa września 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marash Kumbulla Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2024 Tammy Abraham Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek lutego 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Sardar Azmoun Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec września 2023 Kontuzja łydki Koniec września 2023 Renato Sanches Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa września 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa września 2023

Milan - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec września 2023 Kontuzja kolana Koniec września 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec września 2023 Kontuzja kolana Koniec września 2023

AS Roma – AC Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Romy 80% remisem 0% zwycięstwem Milanu 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Romy

remisem

zwycięstwem Milanu

AS Roma – AC Milan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek hitowego meczu na Stadio Olimpico pomiędzy Romą a Milanem w najbliższy piątek, 1 września o godzinie 20:45.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.