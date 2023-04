AS Roma - Feyenoord Rotterdam: typy i kursy na rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Europy. Czwartkowe starcie zapowiada się niezwykle ciekawe. Podopieczni Jose Mourinho muszą odrabiać straty z pierwszego meczu rozegranego w Holandii (0:1). Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek spotkania w Rzymie w czwartek 20 kwietnia o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Feyenoord

Stadio Olimpico, Rome Liga Europy AS Roma Feyenoord Rotterdam 1.85 3.60 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2023 14:24 .

Roma – Feyenoord, typy bukmacherskie

Oba zespoły podchodzą do tego meczu z jednym celem – awans do półfinału Ligi Europy. Na papierze faworytem tego spotkania jest Roma, ale w pierwszym spotkaniu zwycięstwo na swoim koncie zapisali piłkarze Feyenoordu (1:0). Niewątpliwie przed podopiecznymi Jose Mourinho bardzo trudne zadanie. My spodziewamy się bardzo bardzo zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że ostateczni “Giallorossi” zagrają w dalszej fazie rozgrywek. Nasz typ: awans Romy

Roma – Feyenoord, ostatnie wyniki

Piłkarze Romy w tym roku przebrnęli już przez dwie pucharowe rundy Ligi Europy, w których okazała się lepsza od Salzburga (0:1, 2:0) i Realu Sociedad (2:0, 0:0). Do czwartkowego przystąpią z nadzieją odrobienia strat, bowiem w Holandii okazali się gorsi od Feyenoordu (0:1). “Giallorossi” natomiast notują bardzo dobrą serię zwycięstw w lidze. Wygrali 3:0 z Sampdorią, 1:0 z Torino oraz 3:0 z Udinese w ostatniej kolejce.

Feyenoord Rotterdam w 1/8 finału rozgrywek w efektownym stylu wyeliminował Szachtar Donieck. Co prawda pierwsze spotkanie, zakończyło się remisem 1:1, ale w rewanżu w Rotterdamie gospodarze nie dali najmniejszych szans przedstawicielowi ukraińskiej piłki i robił go 7:1. Podobnie jak ich rywali, w lidze radzą sobie równie dobrze – notują serię dziewięciu wygranych z rzędu.

Roma – Feyenoord, historia

Rywalizacja między tymi zespołami jest swego rodzaju rewanżem za ubiegłoroczny finał Ligi Konferencji, w którym lepsi okazali się piłkarze Romy, wygrywając skromnie 1:0 po golu Nicolo Zaniolo. Jeszcze 2015 roku obie drużyny rywalizowały ze sobą także w 1/16 finału Ligi Europy. Dwumecz zakończył się wygraną włoskiego klubu.

Jednak tak jak wcześniej wspominaliśmy, ostatnie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Feyenoordu. Zwycięskiego gola dla holenderskiego zespołu strzelił Mats Wieffer.

Roma – Feyenoord, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania według bukmacherów jest Roma, u której będzie przemawiał atut własnego boiska i trybun Stadio Olimpico, które wierni wspierają swoich piłkarzy w każdym meczu. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo piłkarzy Jose Mourinho, kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.83 – 1.85, podczas gdy na wygraną Feyenoordu Rotterdam sięgają w okolicach 4.50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL na Superbet zakłady bukmacherskie, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Roma – Feyenoord, przewidywane składy

W zespole Romy może zabraknąć w czwartkowym meczu Tammy’ego Abrahama oraz Paulo Dybali. Jednak obaj piłkarze odbyli już pełne jednostki treningowe i bardzo możliwe, że Jose Mourinho będzie mógł skorzystać w trakcie meczu ze swoich gwiazd.

Natomiast Feyenoord w porównaniu do spotkania z ubiegłego tygodnia zastosuje dwie zmiany w podstawowym składzie. Ne lewej obronie Quilindschy’ego Hartmana ma zastąpić Marcus Pedersen oraz na prawym skrzydle zobaczymy Igora Paixao zamiast Alirezy Jahanbaksha.

Roma – Feyenoord, transmisja meczu

Rewanżowy mecz Ligi Europy pomiędzy AS Romą i Feyenoordem Rotterdam rozegrany zostanie w czwartek (13 kwietnia) o godzinie 18:45. Transmisja z tego ćwierćfinałowego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

