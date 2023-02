AS Roma – Empoli: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

AS Roma – Empoli to drugie sobotnie spotkanie w ramach 21. kolejki Serie A. Giallorossi przystąpią do tej potyczki, chcąc zmazać plamę po przegranym w środku tygodnia spotkaniu w Pucharze Włoch. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadio Olimpico, Rome Serie A AS Roma Empoli 1.51 4.40 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2023 00:56 .

AS Roma – Empoli, typy na mecz i przewidywania

Nie będzie dużym nadużyciem stwierdzenie, że goście na Stadio Olimpico prawdopodobnie przyjadą po to, aby zaparkować autobus pod własną bramką i się bronić. Czy ostatecznie da to jakiś efekt Empoli? Czas pokaże. W każdym razie wątpimy w to. Spodziewamy się, że podopieczni Jose Mourinho po wpadce w środku tygodnia wrócą na zwycięskie tory. Liczymy na spokojną wiktorię Romy. Jednocześnie rzymianie nie powinni zadowolić się skromną jednobramkową wygraną. Nasz typ: zwycięstwo Romy.

AS Roma – Empoli, sytuacja kadrowa

W ekipie z Rzymu nie będą mogli zagrać Ebrima Darboe, Georgino Wijnaldum i Leonardo Spinazzola. U gości zabraknie: Ardiana Ismajiliego, Lorenzo Tonelliego, filippo Bandinelliego, Alberto Grassiego oraz Mattii Destro.

AS Roma – Empoli, ostatnie wyniki

Giallorossi w tej kampanii w roli gospodarza wygrali pięć spotkań, jedno zremisowali i trzy przegrali. Do sobotniej batalii Roma podejdzie po dwóch z rzędu porażkach. W lidze włoskiej rzymianie ulegli Napoli (1:2), a w Coppa Italia przegrali z Cremonese (1:2).

Toskańczycy są natomiast zespołem, będącym bez porażki w Serie A od sześciu meczów. W poprzedniej kolejce Empoli podzieliło się punktami z Torino (2:2).

AS Roma – Empoli, historia

Mając na uwadze, jak wyglądały ostatnie starcia między obiema ekipami, to faworyt sobotniej potyczki może być tylko jeden. Roma była górą w każdym z sześciu ostatnich spotkań.

AS Roma – Empoli, kursy

Kurs na wygraną Azzurrich w STS zakłady bukmacherskie wynosi 6,75. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

AS Roma – Empoli, przewidywane składy

Roma: Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Abraham

Empoli: Vicario – Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi, Bandinelli, Marin, Henderson, Baldanzi, Satriano, Caputo.

AS Roma – Empoli, transmisja meczu

Mecz Roma – empoli będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.