Roma – Bologna: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2023)

Jose Mourinho

Roma – Bologna to jeden z meczów 16. kolejki we włoskiej Serie A. Kto wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko? A może środowy mecz zakończy się podziałem oczek? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej konfrontacji, w której można znaleźć między innymi nasz typ, kursy, czy przewidywane składy tych włoskich ekip.

Stadio Olimpico, Rome Serie A AS Roma Bologna 1.65 4.00 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 stycznia 2023 04:14 .

Roma – Bologna: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze uporają się ze swoimi rywalami i zanotują zwycięstwo w trakcie czwartkowej potyczki. Podopieczni Jose Mourinho walczą o europejskie puchary i na pewno będzie im zależało na wiktorii. W tym momencie gospodarze tracą trzy oczka do czwartej lokaty. Straty nie są zatem zbyt duże, ale trzeba wziąć się za wygrywanie. Rywale nie powinni stanowić dla gospodarzy zbyt wielkiego wyzwania. Warto zauważyć, że goście grali w tym sezonie siedem razy na wyjazdach i zdobyli zaledwie cztery punkty.

Roma – Bologna: sytuacja kadrowa

Trener Romy nie wystawi w tym spotkaniu dwóch zawodników. Kłopoty ze zdrowiem mają Ebrima Darboe i Georginio Wijnaldum. Po stronie gości aktualnie na urazy narzekają Joshua Zirkzee i Musa Barrow.

Roma – Bologna: ostatnie wyniki

Zawodnicy Romy w ostatnim spotkaniu ligowym, które zostało rozegrane 13 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, podejmowali na swoim terenie Torino. Ostatecznie ten mecz zakończył się remisem 1:1. Gospodarze w tym momencie są na siódmym miejscu w tabeli. Do tej pory podopieczni Jose Mourinho zdobyli 27 punktów. Warto zauważyć, że gospodarze czekają na ligowe zwycięstwo już od 31 października. Tymczasem goście w połowie listopada pewnie pokonali na swoim terenie Sassuolo 3:0. Aktualnie gracza tego klubu zajmują jedenaste miejsce w tabeli – 19 punktów. W pięciu poprzednich meczach goście zanotowali cztery zwycięstwa.

Roma – Bologna: historia

W poprzednim sezonie te drużyny rywalizowały przeciwko sobie dwa razy. Spotkanie z rundy jesiennej niespodziewanie zakończyło się po myśli graczy Bologny, którzy skromnie triumfowali na swoim stadionie 1:0. Potyczka rewanżowa odbyła się na początku maja. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie kibice nie doczekali się ani jednego gola. Warto dodać, że w trzech poprzednich meczach tych klubów padły łącznie dwie bramki.

Roma – Bologna: kursy bukmacherskie

Kursy internetowych bukmacherów wskazują, że większe szanse na zanotowanie wiktorii mają gracze z Rzymu.

Roma – Bologna: przewidywane składy

Roma – Bologna: transmisja

Środowe spotkanie w Rzymie będzie transmitowane na Eleven Sports 1. Początek potyczki o 16:30.