Resovia Rzeszów – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2023)

Resovia - Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź. W ostatnim sobotnim meczu 17. kolejki Fortuna 1 Ligi Resovia Rzeszów podejmie przed własną publicznością Wisłę Płock. Gospodarze przystąpią do tego starcia po trzech porażkach z rzędu. Czy zdołają przełamać złą passę w starciu z faworyzowanym rywalem? Początek o godzinie 20:00.

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Resovia Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2023 20:04 .

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, typy i przewidywania

Przed tym spotkanie większość przemawia za Wisłą Płock. Płocczanie znajdują się obecnie w zdecydowanie lepszej formie, są wyżej w tabeli Fortuna 1 Ligi. Również eksperci wskazują ten zespół jako faworyta. Za gospodarzami stoi jedynie bilans ostatnich bezpośrednich starć, bowiem Resovia wygrała cztery z ostatnich pięciu. Miało to jednak miejsce dziesięć lat temu. Mój typ: zwycięstwo Wisły Płock – TAK.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, ostatnie mecze

Resovia notuje serię trzech przegranych z rzędu. Dwóch w 1 Lidze z Motorem oraz Chrobrym, a także z Jagiellonią Białystok w Pucharze Polski. Rzeszowianie łącznie przegrali aż pięć z ostatnich sześciu pojedynków. Wygrali raz, gdy pokonali na wyjeździe Miedź Legnicę. Wisła z kolei przystąpi do tego pojedynku po przegranej ze Zniczem Pruszków. Wcześniej natomiast płocczanie pokonali Odrę Opole i Chrobrego Głogów a także zremisowali z Motorem Lublin. Ostatni raz przegrali 21 października w starciu z Miedzią Legnica.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się w sezonie 2012/13 na poziomie II Ligi. Wtedy w Rzeszowie pewnie wygrała Wisła 3:0, natomiast w Płocku lepsza była Resovia (1:0). Co ciekawe, aż cztery z ostatnich pięciu bezpośrednich pojedynków kończyło się na korzyść drużyny z Podkarpacia.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Eksperci jako faworyta tego sobotniego meczu wskazali Wisłę Płock. Kursy na zwycięstwo ekipy z Mazowsza wynoszą około 2,26, natomiast na wygraną Resovii oscylują wokół 3,00. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Resovii 0% Remisem 0% Wygraną Wisły Płock 100% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Resovii

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, przewidywane składy

Resovia: Gliwa, Zastavnyi, Osyra, Chuchro, Mikulec, Kanach, Ciepiela, Mazek, Łyszczarz, Ibe-Torti, Górski.

Wisła Płock: Gradecki, Niepsuj, Chrzanowski, Szymański, Chrupalla, Gric, Szwoch, Srecković, Laskowski, Kocyła, Jimenez.

Resovia Rzeszów – Wisła Płock, transmisja meczu

Mecz Resovii z Wisłą Płock nie będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne jedynie online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy wykupić abonament. Ten pojedynek można obejrzeć również w usłudze PPV. Początek meczu o 20:00.

