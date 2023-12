Resovia Rzeszów - Odra Opole, typy na mecz 19. kolejki pierwszej ligi. Ekipa Adama Noconia niespodziewanie utrzymuje się w ścisłej czołówce tabeli, a przerwę zimową może nawet spędzić na fotelu lidera. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Nocoń

Resovia Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 grudnia 2023 21:23 .

Resovia – Odra, typy i przewidywania

Odra Opole od początku sezonu spisuje się zaskakująco dobrze i zajmuje wysokie, trzecie miejsce w tabeli. Co więcej, przerwę zimową może spędzić na szczycie, jeśli tylko ogra w piątek Resovię, a Lechia i Arka się potkną. Zespół z Opola imponuje przede wszystkim skuteczną grą w defensywie. Z przodu błyszczy Borja Galan, który jest bez wątpienia jednym z najlepszych piłkarzy całej ligi. W rywalizacji z Resovią to Odra będzie gigantycznym faworytem. Rzeszowianie spisują się fatalnie i najbliższe miesiące pozostaną w strefie spadkowej, niezależnie od wyniku piątkowego meczu. Mój typ – wygrana Odry.

Fortuna 2.36 Odra wygra Zagraj!

Resovia – Odra, ostatnie wyniki

Resovia to jedna z najsłabszych drużyn tego sezonu pierwszej ligi. Niezależnie od wyniku piątkowego meczu, przerwę zimową spędzi w strefie spadkowej. Ekipa z Rzeszowa notuje serię czterech kolejnych porażek. W minionej kolejce poległa przeciwko Zniczowi Pruszków (1-2), a wcześniej także Motorowi Lublin (2-3).

Odra w osiemnastu meczach zgromadziła 31 punktów i zajmuje miejsce na podium tabeli. W poprzedni weekend podzieliła się punktami ze Stalą Rzeszów (1-1), wcześniej przegrywając ze Zniczem Pruszków (0-1) i ogrywając Polonię Warszawa (3-0).

Resovia – Odra, historia

Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w drugiej kolejce tego sezonu pierwszej ligi. Wówczas Odra robiła przed własną publicznością Resovię aż 3-0. Po jednej bramce zdobyli Dawid Czapliński, Borja Galan oraz niegrający już Maciej Makuszewski.

Resovia – Odra, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu jest Odra Opole. Kurs na jej wygraną wynosi najczęściej 2.35. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Resovii jest to nawet 3.20. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Resovia – Odra, przewidywane składy

Resovia: Gliwa, Zastavnyi, Osyra, Kanach, Mikulec, Adamski, Urynowicz, Tomal, Łyszczarz, Ciepiela, Górski

Odra: Haluch, Mikinic, Kamiński, Żemło, Szrek, Urbańczyk, Kamiński, Galan, Czapliński, Antczak, Sula

Resovia – Odra, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Resovii 0% Remis 0% Wygrana Odry 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Resovii

Remis

Wygrana Odry

Resovia – Odra, transmisja meczu

Piątkowy mecz 19. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Resovią Rzeszów a Odrą Opole rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tego spotkania nie odbędzie się w polskiej telewizji. Można ją natomiast śledzić w platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.