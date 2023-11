Resovia - Jagiellonia: typy i kursy na mecz Pucharu Polski. W środę w Rzeszowie poznamy kolejnego uczestnika 1/8 finału krajowego pucharu. W roli faworyta do tej rywalizacji przystąpią goście.

Resovia – Jagiellonia, typy i przewidywania

Przeciętny pierwszoligowiec kontra rewelacja Ekstraklasy. Do takiego pojedynku dojdzie w środę w ramach 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Do meczu w Rzeszowie w roli zdecydowanego faworyta przystąpi Jagiellonia Białystok i trudno spodziewać się innego rozstrzygnięcia niż jej wygrana, nawet jeżeli zagra w mocno przebudowanym składzie. Ja nie spodziewam się tutaj niespodzianki i stawiam na spokojny awans zespołu z Podlasia do kolejnej rundy. Mój typ: wygrana Jagiellonii

Resovia – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Resovia aktualnie znajduje się w dolnej części tabeli pierwszej ligi, mając zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. W ostatnich kolejkach miała okazję mierzyć się z drużynami z czołówki lub aspirującymi do dołączenia do niej. Spisywała się w nich ze zmiennym skutkiem, bowiem ma na koncie porażki z Wisłą Kraków (1:4) i Arką Gdynia (1:2), ale również zwycięstwa nad GKS-em Tychy (2:0) i Miedzią Legnica (2:1).

Jagiellonia jest natomiast jedną z rewelacji obecnego sezonu Ekstraklasy, czego potwierdzeniem jest zajmowanie przez nią drugiego miejsca w ligowej tabeli. W ostatni weekend drużyna Adriana Siemieńca efektownie 4:0 pokonała u siebie Stal Mielec, natomiast we wcześniejszych dwóch kolejkach zremisowała 3:3 po szalonym meczu z Lechem Poznań oraz uległa 1:2 Pogoni Szczecin.

Resovia – Jagiellonia, historia

Obie drużyny w ostatnich latach nie miały okazji rywalizować ze sobą, ale w przeszłości wielokrotnie spotykały się na drugoligowych boiskach. Łącznie stoczyły ze sobą 16 pojedynków, z których osiem zakończyło się wygranymi Jagiellonii, a w pięciu triumfowała Resovia. Środowy mecz będzie ich pierwszą konfrontacją od 1994 roku.

Resovia – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Faworytem do zwycięstwa w środowym meczu jest oczywiście Jagiellonia, na wygraną której kursy bukmacherów sięgają 1.85. Należy również pamiętać, że rywalizacja w pucharowych rozgrywkach rządzi się nieco innymi prawami.

Resovia – Jagiellonia, typ kibiców

Resovia – Jagiellonia, przewidywane składy

Resovia: Gliwa – Zastawnyj, Chuchro, Osyra, Lempereur – Mazek, Kanach, Urynowicz, Ciepiela, Milkulec – Górski

Jagiellonia: Alomerović – Olszewski, Skrzypczak, Dieguez, Nastić – Lewicki, Stojinović, Imaz, Kupisz – Pululu

Wisłą – Zagłębie, transmisja meczu

Mecz Resovia – Jagiellonia rozegrany zostanie w środę (8 listopada) o godzinie 20:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na youtubowym kanale Łączy Nas Piłka.

