RB Salzburg - Real Sociedad, typy na mecz 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Austriacy zaskoczyli, wygrywając dwa tygodnie temu z Benficą. Niezły wynik mają za sobą również Hiszpanie, którzy zatrzymali Inter Mediolan. We wtorek obie drużyny zmierzą się ze sobą. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Ricardo Larreina Na zdjęciu: Real Sociedad

Red Bull Salzburg Real Sociedad Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2023 18:47 .

Salzburg – Real Sociedad, typy i przewidywania

W pierwszej kolejce grupy D Ligi Mistrzów nie brakowało niespodzianek. Salzburg pokonał faworyzowaną Benficę, a Real Sociedad zdołał zatrzymać bezbłędny do tamtego czasu Interu Mediolan. We wtorek zmierzą się ze sobą dwie ekipy, które przed startem rozgrywek były traktowane jako rywale do zajęcia trzeciego miejsca w grupie. Salzburg od początku sezonu prezentuje bardzo wysoką formę, podobnie zresztą jak zespół z Kraju Basków. Bezpośrednia rywalizacja zapowiada się więc bardzo emocjonująco.

Zarówno jedną, jak i drugą drużynę cechuje przede wszystkim skuteczna gra w ofensywie. Niewykluczone, że w Austrii dojdzie więc do prawdziwej strzelaniny. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Salzburg – Real Sociedad, sytuacja kadrowa

Do najbliższego spotkania Salzburg przystąpi osłabiony brakiem Fernando, Bryana Okoha, Lukasa Wallnera, Mamady Diambou, Daouda Guindo i Justina Omoregie. Ostatnia piątka pauzuje od dłuższego czasu. Po stronie Realu Sociedad nie zobaczymy natomiast Kierana Tierneya, który w ostatnim meczu ligowym nabawił się kontuzji. Pod znakiem zapytania stoi również występ Alvaro Odriozoli.

Salzburg – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Red Bull Salzburg od początku sezonu pozostaje w bardzo dobrej dyspozycji. Przewodzi ligowej tabeli w swoim kraju, a w Lidze Mistrzów sprawił sensację, wygrywając na wyjeździe z Benficą 2-0. Aktualnie Austriacy cieszą się serią dwóch kolejnych zwycięstw – ograli Austrię Lustenau i Austrię Salzburg w takim samym stosunku bramkowym (po 4-0).

Real Sociedad ma za sobą niezwykle cenne zwycięstwo w derbach Kraju Basków przeciwko Athletic Club (3-0). W Lidze Mistrzów był natomiast w stanie zatrzymać Inter Mediolan, remisując przed własną publicznością 1-1. Hiszpanie pokazali się z bardzo dobrej strony, lecz byli nieskuteczni. W innym przypadku mogliby bez większych problemów ograć Nerrazzurich.

Salzburg – Real Sociedad, historia

Obie drużyny spotkały się ze sobą w sezonie 2017/2018 przy okazji fazy pucharowej Ligi Europy. W Hiszpanii padł remis 2-2, zaś w Austrii gospodarze wygrali 2-1, zapewniając sobie awans do 1/8 finału tychże rozgrywek.

Salzburg – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem wtorkowego meczu będzie Real Sociedad. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 2.55. W przypadku ewentualnej wygranej Salzburga jest to nawet 2.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Salzburg – Real Sociedad, przewidywane składy

Red Bull Salzburg (Przewidywany skład) 4-4-2 Real Sociedad (Przewidywany skład) 4-4-2 Red Bull Salzburg (Przewidywany skład) 4-4-2 Real Sociedad (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Gerhard Struber Imanol Alguacil Rezerwowi ▼ 1 Nico Mantl

4 Kamil Piatkowski

7 Nicolás Capaldo

8 Dijon Kameri

10 Luka Sucic

17 Andreas Ulmer

20 Sekou Koita

21 Petar Ratkov

22 Oumar Solet

32 Amankwah Forson

38 Leandro Morgalla

45 Dorgeles Nene Aritz Elustondo 6

Carlos Fernández 9

Mikel Oyarzabal 10

Mohamed Ali Cho 11

Jon Ander Olasagasti 16

Jon Pacheco 20

Andre Silva 21

Beñat Turrientes 22

Urko González de Zárate 26

Unai Marrero 32

Salzburg - Real Sociedad, kto wygra?

Salzburg - Real Sociedad, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów między Salzburgiem a Realem Sociedad rozpocznie się o godzinie 18:45. Tę rywalizację można śledzić w telewizji na Polsat Sport Premium 1. Transmisja będzie dostępna także w Internecie. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Przy zakupie 12-miesięcznego abonamentu, wybierając płatność z góry, można zaoszczędzić 240 zł. Wówczas dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium będzie kosztował 648 zł. W tej sytuacji miesięczny koszt usługi wynosi 54 zł, zaś w standardowej ofercie 74 zł.

