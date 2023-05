Real Sociedad – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Sociedad – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt obecnie wygląda na drużynę, która zapamiętuje się w atakowaniu rywali, zapominając nieco o grze defensywnej. W efekcie łącznie w meczach z Gironą i Almerią Królewscy stracili aż sześć bramek. Strzelili przy tym także sześć. Mistrzostwo jest już w rękach FC Barcelony, dlatego w najbliższej kolejce to Realowi Sociedad może bardziej zależeć na zwycięstwie. Baskowie starają się zabezpieczyć swoją pozycję, która obecnie gwarantuje im grę w Lidze Mistrzów. A tam nie było ich od sezonu 2013/14. Wszystko wskazuje na to, że ekipa z San Sebastian powróci do Ligi Mistrzów w dobrym stylu. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Real Sociedad – Real Madryt, ostatnie wyniki

Tylko jedną porażkę w ostatnim czasie zanotowali piłkarze Realu Sociedad. Lepszy od nich okazał się Athletic Bilbao. Oprócz tego zwycięstwa nad Osasuną, Rayo Vallecano i Getafe, a także bezbramkowy remis z Realem Betis.

Królewscy kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa, aż przytrafił im się kiepski mecz z Gironą, która wygrała z nimi aż 4:2. Wcześniej pokonali Cadiz, Chelsea i Celtę Vigo, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. W ostatniej kolejce po dość szalonym meczu wygrali 4:2 z Almerią.

Real Sociedad – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Real Sociedad do rywalizacji z Realem Madryt przystąpi bez trzech kontuzjowanych zawodników. Nie zagrają Merquelanz, Rico i Sadiq. Brakowało ich już w kilku poprzednich spotkaniach,

Mocno osłabiona będzie w San Sebastian kadra Realu Madryt. Kontuzji doznał znów David Alaba, a za nadmiar żółtych kartek pauzują Eduardo Camavinga i Vinicius Junior. Do końca sezonu nie zagra prawdopodobnie kontuzjowany Ferland Mendy.

Real Sociedad – Real Madryt, historia

Real Sociedad wielokrotnie w ostatnich meczach urywał punkty Realowi Madryt. Dość powiedzieć, że Królewscy wygrali tylko dwa z poprzednich pięciu starć z ekipą z Kraju Basków. W obecnych rozgrywkach na Estadio Santiago Bernabeu padł remis 0:0. Real Sociedad czeka na zwycięstwo nad Realem Madryt od 2020 roku.

Real Sociedad – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta upatrują mimo wszystko w gospodarzach. Kurs na ich zwycięstwo jest nieco niższy, aniżeli na Real Madryt. Typ na gospodarzy szacowany jest na mniej więcej 2.55, podczas gdy kurs na Królewskich to 2.80. Mecz warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Real Sociedad – Real Madryt, kto wygra

Real Sociedad – Real Madryt, przewidywane składy

Real Sociedad – Real Madryt, transmisja

Mecz Realu Sociedad z Realem Madryt obejrzycie na antenie Eleven Sports 1. Rywalizacja została zaplanowana na wtorek 2 maja. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 22:00

