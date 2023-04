Real Madryt – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

Real Madryt – Real Valladolid: typy i kursy na mecz La Liga. Podbudowany wysokim zwycięstwem nad FC Barceloną przystąpi Real Madryt do rywalizacji z Villarrealem. Żółta Łódź Podwodna przegrała tylko dwa z ostatnich pięciu meczów z Królewskimi, co daje nadzieję, na ciekawe widowisko na Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madryt – Real Valladolid, typy i przewidywania

Odbudowany Karim Benzema, świetny Vinicius Junior i Eduardo Camavinga dobrze spisujący się na lewej obronie. Wszystko gra obecnie w Realu Madryt, który aż 4:0 pokonał FC Barcelonę na Camp Nou. Szanse na dogonienie rywala w lidze są niewielkie, ale podopieczni Carlo Ancelottiego podjęli rękawicę i postarają się o to. Muszą jednak liczyć na potknięcia Dumy Katalonii. W sobotę czeka ich jednak ciężki bój. Villarreal nie należy do chłopców do bicia.

Po kiepskim występie w Lidze Konferencji Villarreal skupił się na zmaganiach ligowych i odniósł pewne zwycięstwa nad Osasuną i Realem Sociedad. Poradził sobie w nich bez największej gwiazdy. Gerard Moreno znów jest kontuzjowany, a rolę lidera formacji ataku musiał wziąć na siebie Jose Luis Morales. Weteran udźwignął to brzemię i regularnie trafia do siatki. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Real Madryt – Real Valladolid, ostatnie wyniki

Po kiepskim meczu z FC Barceloną w lidze, Real Madryt pokazał swoją wyższość nad odwiecznym rywalem w pucharze Króla. Fakt, że Duma Katalonii przystąpiła do spotkania mocno osłabiona kadrowo. Nie umniejsza to jednak wagi zwycięstwa. Wcześniej Królewscy pokonali aż 6:0 Real Valladolid pokazując, że są w dobrej formie.

Bardzo słabo w dwumeczu z Anderlechtem spisał się Villarreal. Żółta Łódź Podwodna zdecydowanie lepiej prezentuje się w La Liga. Po remisie z Realem Betis, drużyna wygrała aż 3:0 z Osasuną i 2:0 z Realem Sociedad.

Real Madryt – Real Valladolid, sytuacja kadrowa

Jedynie Ferland Mendy nie jest zdolny do gry i zabraknie go w kadrze Realu Madryt. Carlo Ancelotti ma obecnie duży komfort pod tym względem.

Tego samego nie może powiedzieć Quique Setien. Kontuzje leczą Capoue, Coquelin i Gerard Moreno. Do grona nieobecnych na mecz z Realem Madryt dołączył również Nicolas Jackson, który w starciu z Realem Sociedad obejrzał czerwoną kartkę.

Real Madryt – Real Valladolid, historia

Ogromnych emocji dostarczył ostatni mecz Realu Madryt z Villarrealem, zakończony zwycięstwem Królewskich 3:2. Żółta Łódź Podwodna prowadziła już wówczas 2:0 do przerwy, ale nie była w stanie utrzymać wyniku. Wcześniej jednak, wygrała w lidze z Los Blancos 2:1. Ogółem patrząc Real Madryt wygrał tylko dwa z poprzednich pięciu meczów przeciwko temu rywalowi.

Real Madryt – Real Valladolid, kursy bukmacherskie

Real Madryt – Real Valladolid, kto wygra

Real Madryt – Real Valladolid, przewidywane składy

Real Madryt – Real Valladolid, transmisja

Jeśli zastanawiacie się, gdzie obejrzeć mecz Realu Madryt z Villarrealem, to dobrze trafiliście. Transmisję spotkania znajdziecie na antenie CANAL+4K Ultra, CANAL+Premium. Początek transmisji w sobotę o godzinie 21:00.

