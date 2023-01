Real Madryt – Valencia: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt – Valencia: typy, kursy, zapowiedź. Real jest zdecydowanym faworytem pojedynku z Valencią w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Zwycięzca tego meczu w wielkim finale zaplanowanym na najbliższą niedzielę zmierzy się z wygranym z pary Barcelona – Betis. Początek spotkania Królewskich z Nietoperzami w środę o godzinie 20:00.

King Fahd International Stadium Super Cup Real Madryt Valencia CF 1.55 4.40 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 stycznia 2023 17:19 .

Real Madryt – Valencia, typy i przewidywania

Real Madryt jest drugą najbardziej utytułowaną drużyną w historii Superpucharu Hiszpanii, zdobywając trofeum 12 razy, w tym w zeszłym sezonie, kiedy pokonał Barcelonę w półfinale rozgrywek, a cztery dni później Athletic Bilbao. Królewscy potknęli się w ubiegłą sobotę w ligowym starciu z Villarreal, ale w jeszcze gorszej dyspozycji jest Valencia, która przegrała oba spotkania La Liga po wznowieniu rozgrywek. Zespół Carlo Ancelotti przystąpi do tego pojedynku osłabiony brakiem dwóch kluczowych zawodników, co może być dodatkową okazją dla Nietoperzy, którzy z pewnością są w stanie przeciwstawić się drużynie ze stolicy. Spodziewamy się zaciętego widowiska, jednak to Real ostatecznie powinien przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Nasz typ: wygrana Realu Madryt.

Real Madryt – Valencia, sytuacja kadrowa

Real w pojedynku z Villarrealem musiał sobie radzić bez Odrizorli, Carvajala i Diaza, ale cała trójka będzie mogła już wystąpić w meczu z Valencią. Królewscy otrzymali jednak kolejny cios, bowiem problemy z kontuzjami wykluczyły z tego pojedynku dwóch podstawowych zawodników: Alabę oraz Tchouameniego. W rezultacie dwójkę stoperów powinni tworzyć w meczu z Valencią Militao oraz Rudiger, natomiast w środku pola najpewniej zobaczymy Kroosa od pierwszej minuty, choć niektóre media w miejsce Francuza typują Camavingę.

W zespole Valencii nie zagra Jaume Domenech. Bramkarz pojechał z drużyną do Arabii Saudyjskiej, ale jego występ z powodu kontuzji jest wykluczony. W środę na placu gry nie zobaczymy także wypożyczonego z Barcelony Nico Gonzaleza, a także Samu Castillejo. Media przewidują kilka zmian w wyjściowym składzie Valencii w porównaniu do ostatniego meczu ligowego. Do pierwszego składu typowani są między innymi Kluivert oraz Almeida.

Real Madryt – Valencia, ostatnie wyniki

Real Madryt wrócił do ligowych zmagań po mistrzostwach świata od wygranej 2:0 Valladolid. Następnie przyszła wygrana w Pucharze Króla z Cacereno, choć Królewscy mocno się męczyli w tym spotkaniu (1:0). W sobotę zespół z Madrytu dość niespodziewanie przegrali z Villarreal (1:2) ponosząc drugą porażkę w sezonie ligowym. Z powodu przegranej drużyna Ancelottiego notuje trzy punkty straty do pierwszej w ligowej tabeli Barcelony.

Podopieczni Gennaro Gattuso zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli La Liga, szczycąc się 19 punktami w pierwszych 16 meczach, co daje im osiem punktów straty do pierwszej szóstki. Valencia wznowienia rozgrywek po mundialowej przerwie do udanych zaliczyć nie może. Nietoperze najpierw przegrały 1:2 z Villarreal, a w zeszły piątek uległy drużynie Cadiz 0:1. Słabą dyspozycję ratuje jedynie wygrana w Pucharze Króla z La Nucią. Licząc również mecze towarzyskie było to jedyne zwycięstwo w ostatnich pięciu meczach.

Real Madryt – Valencia, historia

Real Madryt notuje serię pięciu wygranych w ostatnich sześciu meczach rozegranych przeciwko Valencii. Nietoperze ostatni raz wgrały w listopadzie 2020 roku wygrywając w La Liga 4:1. Ostatnie bezpośrednia rywalizacja obu drużyn również zakończyła się identycznym wynikiem, ale na korzyść Królewskich.

Real Madryt – Valencia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w środowym spotkaniu upatrują w drużynie Realu Madryt. Kursy na wygraną Królewskich nie są zbyt wysokie i oscylują wokół 1,55. Nieco wyższe typy zostały przewidziane na remis w tym pojedynku i wynoszą około 4,40. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest zwycięstwo Valencii.

Real Madryt – Valencia, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Valencia: Mamardashvili, Correia, Comert, Diakhaby, Gaya, Musah, Guillamon, Almeida, Kluivert, Cavani, Lino.

Real Madryt – Valencia, transmisja meczu

Środowe spotkanie w ramach półfinału Superpucharu Hiszpanii pomiędzy Realem i Valencią będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Telewizja Eleven Sports nabyła prawa do pokazywania tego turnieju na najbliższe trzy lata. Początek meczu o godzinie 20:00.

Serdecznie zachęcamy również do obejrzenia tego starcia w serwisie CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 64 zł.

