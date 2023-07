Real Madryt – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (27.07.2023)

IMAGO/nogueirafoto Na zdjęciu: Jude Bellingham

Manchester United Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2023 10:58 .

Real Madryt – Manchester United, typy bukmacherskie

Manchester United – Real Madryt to mecz, który zawsze wzbudza ciekawość, nawet jeżeli jest to towarzyskie starcie. Teraz obie drużyny będą miały okazję zmierzyć się ze sobą w USA w ramach przygotowań do zbliżającego się sezonu. W pojedynku tym trudno wskazać faworyta, ale na pewno można spodziewać się bramek. My stawiamy w tym meczu na to, że gole zobaczymy z obu stron. Nasz typ: BTTS

Real Madryt – Manchester United, ostatnie wyniki

Dla Manchesteru United będzie to już czwarte sparingowe spotkania podczas przygotowań do nowego sezonu. Drużyna Erika ten Haga odniosła trzy zwycięstwa i doznała jednej porażki. W pokonanym polu zostawiła do tej pory Leeds United (2:0), Olympique Lyon (1:0) i Arsenal (2:0). Jedynej porażki doznała w starciu z Wrexham, w którym jednak szansę występu dostały głębokie rezerwy Manchesteru United. Pierwszy garnitur Manchesteru United powinien pojawić się na murawie w meczu przeciwko Realowi Madryt.

Real Madryt miał okazję do tej pory tylko raz zaprezentować się przed nowym sezonem. Kilka dni temu na stadionie w Pasadenie pokonał 3:2 AC Milan, choć jeszcze do przerwy na dwubramkowym prowadzeniu byli rywale. Losy spotkania celnymi uderzeniami odwrócili Fede Valverde (dwa gole) i Vinicius Junior.

Real Madryt – Manchester United, historia

Obie drużyny już dawno nie miały okazji mierzyć się ze sobą. Ostatni pojedynek miał miejsce pięć lat temu w ramach towarzyskiego turnieju International Champions Cup. Górą były wówczas Czerwone Diabły, które wygrały 2:1. Ostatnie oficjalne starcie miało miejsce w sierpniu 2017 roku, gdy obu drużyny mierzyły się o Superpuchar Europy. Real Madryt zwyciężył 2:1.

Real Madryt – Manchester United, kursy bukmacherskie

Spotkanie nie ma murowanego faworyta, ale zdaniem bukmacherów większe szanse na wygraną mają piłkarze Manchesteru United. Wystarczy sprawdzić aktualne kursy na ten mecz. Przy okazji tej konfrontacji można skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu 50% remisem 0% wygraną Man Utd 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Realu

remisem

wygraną Man Utd

Real Madryt – Manchester United, przewidywane składy

W zespole Manchesteru United przeciwko Królewskimi nie będą mogli wystąpić Fred i Tyrell Malacia. Do zajęć z zespołem przed meczem ma wrócić z kolei Anthony Martial, ale jego występ również stoi pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że szansę debiutu w Czerwonych Diabłach otrzyma sprowadzony z Interu Mediolan bramkarz Andre Onana.

Szkoleniowiec Realu Madryt Carlo Ancelotti w USA nie może korzystać z usług kontuzjowanego Daniego Ceballosa, który jest wyłączony z gry do września. To aktualnie jedyny kadrowy problem dla trenera Królewskich.

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba – Kroos; Valverde, Modrić – Bellingham – Joselu, Vinicius

Manchester United: Onana – Dalot, Varane, Martinez, Shaw – Casemiro, Mount – Antony, Fernandes, Sancho – Rashford

Real Madryt – Manchester United, transmisja meczu

Mecz Manchester United – Real Madryt odbędzie się w nocy ze środy na czwartek (26/27 lipca) o godzinie 2:30 czasu polskiego. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1.

