Real Madryt – Getafe: typy, kursy, zapowiedź (02.09.2023)

Real Madryt – Getafe, typy i przewidywania

Podopieczni Carlo Ancelottiego na starcie sezonu prezentują się całkiem nieźle, jednak kadra jest regularnie uszczuplana o kolejnych graczy, którzy wypadli z powodu kontuzji. Niestety po spotkaniu z Celtą Vigo dołączył do nich Vinicius Junior. Bez Brazylijczyka jakość gry w ataku może spaść. A Getafe jest drużyną, która słynie z nieustępliwej i niezwykle brutalnej gry. Kibice Realu Madryt trzymają kciuki, żeby kolejni piłkarze nie dołączyli do grona kontuzjowanych. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Real Madryt – Getafe, ostatnie wyniki

Real Madryt sezon rozpoczął od zwycięstwa nad Athletic Bilbao 2:0. W 2. kolejce wygrał na wyjeździe z Almerią 3:1, a w trzeciej serii gier przy odrobienie szczęścia pokonał Celtę Vigo. Getafe tak dobrymi wynikami nie może się pochwalić. Drużyna spod Madrytu w ubiegłej kolejce wygrała 1:0 z Deportivo Alaves, a wcześniej zanotowała porażkę z Gironą i remis z FC Barceloną.

Real Madryt – Getafe, sytuacja kadrowa

Bez Thibauta Courtoisa, Edera Militao, a do tego Viniciusa Juniora zagra Real Madryt z Getafe. Całą trójka doznała poważnych urazów, dlatego Ancelotti musi podjąć decyzję, kto zastąpi Brazylijczyka. Dziennikarze hiszpańscy twierdzą, że Joselu.

Po stronie gości z kontuzjami wciąż zmagają się Arambarri, Carmona, Milla i Undal. Na pewno nie zagrają oni w sobotę z Królewskimi.

Real Madryt – Getafe, historia

Bilans meczów bezpośrednich jest dla Getafe druzgocący. Niebiescy wygrali tylko jeden z ostatnich 20 meczów z Realem Madryt. Licząc natomiast 11 poprzednich starć, zanotowali tylko jedno trafienie. W ubiegłym sezonie Los Blancos dwukrotnie wygrali z Getafe 1:0. Wiele wskazuje na to, że w sobotę możemy być świadkami podobnego wyniku.

Real Madryt – Getafe, kursy bukmacherskie

Ogromna różnica w kursach na to spotkanie spowodowana jest bilansem Getafe przeciwko Realowi Madryt. Typ na Królewskich wynosi około 1.33, podczas gdy na ich rywala aż 10.00. Remis natomiast wyceniany jest na około 5.25. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka do 100 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Real Madryt – Getafe, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Realu Madryt 20% Remis 80% Wygrana Getafe 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Realu Madryt

Remis

Wygrana Getafe

Real Madryt – Getafe, przewidywane składy

Real Madryt (Przewidywany skład) 4-1-2-1-2 Getafe (Przewidywany skład) 5-4-1 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-1-2-1-2 Getafe (Przewidywany skład) 5-4-1 Trenerzy Carlo Ancelotti José Bordalás Rezerwowi 6 Nacho Fernandez

8 Toni Kroos

10 Luka Modric

13 Andriy Lunin

16 Álvaro Odriozola

17 Lucas Vázquez

21 Brahim Díaz

26 Nico Paz

32 Reinier Jesus Carvalho Daniel Fuzato 1

Fabricio Angileri 3

Portu 9

Carles Aleña 11

Omar Alderete 15

Anthony Lozano 17

Gorka Rivera 27

Real Madryt – Getafe, transmisja

Starcie Realu Madryt z Getafe obejrzycie na antenie Eleven Sports 1. Początek rywalizacji został zaplanowany na sobotę 2 września. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 16:15.

