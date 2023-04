Real Madryt - Chelsea: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Świetne widowisko szykuje się w środowy wieczór na Santiago Bernabeu. W roli faworyta wystąpią Królewscy, ale goście mają wiele do udowodnienia i niewiele do stracenia.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Karim Benzema

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów Real Madryt Chelsea 1.85 3.85 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2023 15:59 .

Real Madryt – Chelsea, typy bukmacherskie

Wszystkie znaki i niebie wskazują na to, że do półfinału powinien awansować Real Madryt, który w tym sezonie spisuje się zdecydowanie lepiej. Królewscy zdają sobie również sprawę, że muszą u siebie wypracować solidną zaliczkę, bowiem w Londynie czekać będzie ich trudna przeprawa. Jeżeli Real Madryt zagra tak jak w niedawnym pucharowym meczu z Barceloną, to powinien w środę poradzić sobie z The Blues. My w tym meczu idziemy jednak w nieco innym kierunki i korzystając z promocji STS stawiamy na gola dla Realu. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL taki zakład możemy postawić po kursie 125.00. Nasz typ: gol dla Realu

Real Madryt – Chelsea, ostatnie wyniki

Forma Realu Madryt jest aktualnie sporą niewiadomą. Królewscy w jednym tygodniu potrafią rozgromić 6:0 Real Valladolid i 4:0 Barcelonę, by następnie przegrać 2:3 z Villarreal. Jedynym wytłumaczeniem ostatniego ich występu może być jedynie fakt, że byli myślami przy środowym spotkaniu z Chelsea. Nie mniej jednak nie mogą sobie pozwolić na kolejny taki występ, jeżeli nie chcą skomplikować swojej sytuacji przed rewanżem. Drużyna Carlo Ancelottiego straciła już szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu, dlatego też aktualnie jest skupiona na rywalizacji na boiskach Ligi Mistrzów. Środowy mecz jest jej głównym celem.

Dla Chelsea obecny sezon jest ogromnym rozczarowaniem. Biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez zespół w lidze, znalezienie się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów trzeba uznać za jego sukces. W ostatnich czterech ligowych meczach The Blues zapisali na swoje konto tylko dwa punkty, a w pokonanym polu zostawiły ją ekipy Aston Villi i Wolverhamptonu. Konsekwencją bardzo słabej postawy drużyny była kolejna zmiana na stanowisku menedżera. Grahama Pottera zastąpił bardzo dobrze znający Stamford Bridge Frank Lampard.

Real Madryt – Chelsea, historia

Nie będzie to oczywiście pierwszy pojedynek tych zespołów w europejskich pucharach. Do pierwszego ich pojedynku doszło w 1998 roku, kiedy zmierzyły się ze sobą w spotkaniu o Superpuchar Europy. Górą była wówczas Chelsea, która wygrała skromnie 1:0.

Kolejne okazje do rywalizacji miały w dwóch ostatnich sezonach, także w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. W sezonie 2020/21 spotkały się ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1:1, natomiast przed własną publicznością w Londynie Chelsea wygrała 2:0.

Real Madryt wziął rewanż w poprzednim sezonie, kiedy oba zespoły trafiły na siebie w ćwierćfinale. Już po pierwszym meczu na Stamford Bridge, który zakończył się wygraną 3:1 Realu, wydawało się, że sprawa awansu jest już rozstrzygnięta. W rewanżu na Santiago Bernabeu Chelsea zdołał jednak odrobić straty i doprowadziła do dogrywki. W niej do siatki trafił już jednak tylko Real, a konkretnie Karim Benzema.

Real Madryt – Chelsea, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem bukmacherów we wtorkowym meczu są Królewscy. Biorąc pod uwagę typ na zwycięstwo Realu Madryt w ofercie znajdziemy kursy oscylujące w okolicach 1.72 – 1.85. Tymczasem chcąc postawić na Chelsea bez problemy znajdziemy kurs 5.00. Na ten mecz można wykorzystać zakład bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Chelsea, kto wygra?

Real Madryt – Chelsea, przewidywane składy

Real Madryt w środowym spotkaniu będzie musiał sobie poradzić tylko bez jednego zawodnika. Na murawie nie zobaczymy Ferlanda Mendy’ego, który nadal nie jest gotowy do gry ze względu na uraz łydki.

Dłuższa lista nieobecnych jest w londyńskiej ekipie. Na Santiago Bernabeu ze względów zdrowotnych nie zagrają Cesar Azpiicueta, Armando Broja, Thiago Silav i Mason Mount.

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba- Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea: Kepa – James, Fofana, Koulibaly, Chilwell – Kovacic, Fernandez, Kante – Sterling, Havertz, Felix

Real Madryt – Chelsea, transmisja meczu

Środowy hit Ligi Mistrzów Real Madryt – Chelsea rozpocznie się o godzinie 21:00. W telewizji mecz obejrzymy na kanale Polsat Sport Premium 2.

Internetowa transmisja będzie z kolei dostępna w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w ciekawej promocji, która pozwala zaoszczędzić 240 zł. Przy wykupieniu dostępu od razu na rok z płatnością z góry do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, miesięczny koszt wyniesie tylko 49 zł. Z oferty skorzystamy rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

