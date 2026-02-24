Real Madryt – Benfica Lizbona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Rewanżowe starcie w ramach 1/16 finału zapowiada się pasjonująco. Zachęcamy do zapoznania się z analizą tego bardzo ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, czyli 25 lutego, o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Real Madryt – Benfica Lizbona, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe starcie Realu Madryt z Benfiką Lizbona w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Tydzień temu na Estadio da Luz ekipa Królewskich wygrała 1:0 po pięknej bramce Viniciusa Juniora, dzięki czemu jest o krok bliżej awansu. Tamto spotkanie obfitowało w emocje i to nie zawsze te czysto piłkarskie. Mamy nadzieję, że w drugiej odsłonie tego dwumeczu zawodnicy skupią się przede wszystkim na sportowej rywalizacji. Początek spotkania na Santiago Bernabeu już w tę środę, 25 lutego o godzinie 21:00.

W tym starciu stawiam na to, że obie drużyny strzelą gola. Liczę na ofensywne widowisko oraz otwarty mecz z wieloma sytuacjami. Mój typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Real Madryt – Benfica Lizbona, sytuacja kadrowa

Obie ekipy mają problemy kadrowe, które mogą wpłynąć na przebieg spotkania. Zespół gospodarzy będzie musiał poradzić sobie bez Jude’a Bellinghama, Daniego Ceballosa, Edera Militao, Deana Huijsena oraz Rodrygo, co jest sporym osłabieniem. W drużynie gości zabraknie natomiast kontuzjowanych Nuno Felixa, Samuela Soaresa i Joao Veloso oraz zawieszonego Gianluki Prestianniego, który obraził Viniciusa Juniora w pierwszym meczu.

Real Madryt – Benfica Lizbona, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnich dwóch meczach La Ligi grał w kratkę – sensacyjnie uległ Osasunie Pampeluna 1:2, ale za to przekonująco pokonał Real Sociedad 4:1. Benfica Lizbona z kolei zaliczyła dwa pewne zwycięstwa na ligowym podwórku, wygrywając 3:0 z AFS-em i 2:1 z Santa Clarą. Ekipa Orłów jest więc w trochę lepszej dyspozycji od drużyny Królewskich.

Real Madryt – Benfica Lizbona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Benfiką Lizbona nie należy do zbyt częstych – te zespoły mierzyły się ze sobą tylko sześć razy w całej historii. Aż cztery z tych spotkań wygrali Portugalczycy, zaś Hiszpanie triumfowali zaledwie dwukrotnie, co może być zaskakujące. Tak więc w konfrontacji zespołu Królewskich z drużyną Orłów ani razu nie padł remis.

Real Madryt – Benfica Lizbona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów środowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy mają zaliczkę z pierwszego spotkania. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Benfiki Lizbona opiewa na mniej więcej 6.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.70.

Real Madryt SL Benfica Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2026 15:04

Real Madryt – Benfica Lizbona, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Trent, Asencio, Rudiger, Carreras – Valverde, Camavinga, Tchouameni – Guler, Mbappe, Vinicius

Benfica Lizbona: Trubin – Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl – Richard Rios, Aursnes – Lukebakio, Silva, Schjelderup – Pavlidis

Real Madryt – Benfica Lizbona, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Benfiką Lizbona w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, 25 lutego o godzinie 21:00.

