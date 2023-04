Real Madryt – Almeria: typy, kursy, zapowiedź (29.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real Madryt – Almeria, typy i przewidywania

Real Madryt w 32. kolejce La Ligi na własnym stadionie podejmie walczącą o utrzymanie Almerię. Los Blancos zapewne nie mają już wielkich nadziei na obronienie mistrzostwa kraju mając jedenaście punktów straty nad FC Barceloną, natomiast zespołowi Indalicos nie powinno brakować motywacji. Beniaminek ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i najprawdopodobniej do ostatnich chwil będzie walczył o utrzymanie się na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

W 8 z ostatnich 10 meczów, w których Almeria grała na wyjeździe, obie drużyny strzeliły gola. Co więcej, defensywa Realu Madryt nie jest ostatnio szczelna. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Real Madryt – Almeria, sytuacja kadrowa

Carlo Ancelotti przed kluczowym momentem sezonu ma spory ból głowy – z powodu urazu mięśniowego na minimum dwa tygodnie z gry wypadł Luka Modrić. Jego miejsce najprawdopodobniej zajmie Aurelien Tchouameni. W pełni sił wciąż nie są David Alaba oraz Ferland Mendy, których także zabrakło w kadrze meczowej.

Real – absencje:

Trener beniaminka, czyli Rubi, nie skorzysta z pauzującego za nadmiar żółtych kartek Sdrjana Babicia i kontuzjowanych El Bilala Toure oraz Martina Svidersky’ego.

Almeria – absencje:

Real Madryt – Almeria, ostatnie wyniki

Real Madryt w trzech ostatnich meczach w ramach La Ligi sensacyjnie przegrał z Gironą (2:4), zwyciężył nad Celtą Vigo (2:0) oraz pokonał Cadiz (2:0). Almeria w tym samym czasie poniosła dwie porażki – z Atletico Madryt (1:2) i Athletikiem Bilbao (1:2), a w 31. kolejce zanotowała wygraną – z Getafe (2:1).

Real Madryt – Almeria, historia

Real Madryt zdecydowanie nie leży Almerii. Królewscy zwyciężyli nad drużyną Indalicos we wszystkich pięciu poprzednich spotkaniach pomiędzy tymi ekipami. Almeria na własnym obiekcie podejmowała Real Madryt w 1. kolejce obecnego sezonu La Ligi i wówczas Los Blancos wygrali 2:1 po bramkach Lucasa Vazqueza oraz Davida Alaby. Beniaminek prowadził od 6. minuty po golu Largiego Ramazaniego, jednak nie zdołał utrzymać korzystnego wyniku.

Real Madryt – Almeria, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu na Santiago Bernabeu są gospodarze. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.20, a typ na zwycięstwo Almerii to mniej więcej 15.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 8.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Almeria, przewidywane składy

Real Madryt – Almeria, kto wygra?

Real Madryt – Almeria, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Premium. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku z góry za 234 zł (39 zł/msc) zamiast 294 zł (cena regularna – 49 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na Estadio Santiago Bernabeu w najbliższą sobotę 29 kwietnia o godzinie 18:30.

