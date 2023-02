Real Madryt – Al Hilal: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior i Dani Carvajal

Real Madryt – Al Hilal: typy i kursy na finałowy mecz Klubowych Mistrzostw Świata. Królewscy podrażnieni ostatnimi nie najlepszymi występami w La Lidze polecieli do Maroka, aby wygrać kolejne trofeum. Mistrz Hiszpanii pewnie pokona arabski Al-Hilal i wstawi do gabloty puchar za Klubowe Mistrzostwa Świata? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania. Początek starcia w sobotę 11 lutego o godzinie 20:00.

Real Madryt – Al Hilal, typy i przewidywania

Królewscy po zdobyciu Superpucharu Europy mają okazję na włożenie kolejnego trofeum do swojego gabloty w tym sezonie. Real Madryt zwyciężył 4:1 nad egipskim Al-Ahly w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata i awansował do finału tych rozgrywek, gdzie na podopiecznych Carlo Ancelottiego czeka saudyjski Al-Hilal. Osiemnastokrotny mistrz Saudi Pro League w 1/2 finału KMŚ wygrał z brazylijskim Flamengo 3:2. Los Blancos są zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania i powinni uporać się z mniej utytułowanym rywalem.

W 6 z ostatnich 10 meczów, w których Al-Hilal grał na wyjeździe, obie drużyny strzeliły gola. Real Madryt nie jest w najwyższej formie, a między słupkami Królewskich zabraknie Thibaut Courtois. Nasz typ: Oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Real Madryt – Al Hilal, sytuacja kadrowa

Carlo Ancelotti może mówić o sporym pechu, bowiem jego drużynę prześladują kontuzje. Z urazami zmagają się tacy piłkarze jak Thibaut Courtois, Eden Hazard, Ferland Mendy czy Lucas Vazquez. Ostatnio na problemy narzekali także Marco Asensio, Dani Carvajal, Karim Benzema oraz Eder Militao, ale ta czwórka powinna być do dyspozycji Carletto w sobotę wieczorem. Francuz i Brazylijczyk mają dolecieć na spotkanie finałowe, bowiem ominął ich półfinał. Szkoleniowiec Al-Hilal Ramon Diaz nie będzie mógł skorzystać z Yassera Al-Shahraniego.

Real Madryt – Al Hilal, ostatnie wyniki

Królewscy w półfinale KMŚ pewnie wygrali z egipskim Al-Ahly (4:1), a saudyjski Al-Hilal niespodziewanie pokonał brazylijskie Flamengo (3:2). Real Madryt w ostatnim ligowym meczu sensacyjnie przegrał z Mallorką (0:1), natomiast osiemnastokrotny mistrz Arabii Saudyjskiej w poprzedniej kolejce Saudi Pro League poradził sobie z Abhą (2:1). Los Blancos zajmują drugie miejsce w La Lidze, a Al-Hilal to czwarty zespół saudyjskiej ekstraklasy.

Real Madryt – Al Hilal, historia

Real Madryt jeszcze nigdy nie grał przeciwko Al-Hilal. Finał Klubowych Mistrzostw Świata będzie zatem pierwszym spotkaniem pomiędzy tymi drużynami w historii.

Real Madryt – Al Hilal, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz na Stade Moulay Abdallah w Rabacie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi mniej więcej 1.28, a typ na zwycięstwo Al-Hilal to około 9.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka wynoszącego 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Real Madryt – Al Hilal, przewidywane składy

Real: Łunin; Carvajal, Nacho, Ruediger, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modrić; Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior

Al-Hilal: Al-Mayouf; N. Al-Dawsari, Al-Bulaihi, Jang, Abdulhamid; S. Al-Dawsari, Cuellar, Vietto; Carrillo, Ighalo, Marega

Real Madryt – Al Hilal, kto wygra?

Real Madryt – Al Hilal, transmisja meczu

Spotkanie w telewizji transmitowane będzie na Canal+ Sport 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku za 234 zł (39 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports oraz Polsat Sport. Taki zestaw kosztuje 354 zł za pół roku (59 zł miesięcznie). Początek meczu na Stade Moulay Abdallah w sobotę 11 lutego o godzinie 20:00.

