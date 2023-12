Real Betis - Rangers, typy na mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Przed czwartkowym spotkaniem żadna z tych drużyn nie jest pewna awansu do fazy pucharowej. W najbardziej komfortowej sytuacji jest Betis, który zwyczajnie nie może sobie pozwolić na porażkę. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Real Betis

Real Betis Rangers Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2023 23:19 .

Betis – Rangers, typy i przewidywania

Przed ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Europy zarówno Betis, jak i Rangersi, nie są pewni awansu do kolejnej rundy. W czwartek staną naprzeciw siebie i będą rywalizować o pierwsze miejsce w tabeli, które pozwoli uniknąć dwumeczu w ramach 1/16 finału. Przegrany może natomiast zostać zdegradowany do Ligi Konferencji Europy, gdyż na awans czai się także Sparta Praga, która tego samego dnia zagra z Arisem Limassol.

Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się skromną wygraną Rangersów. Przed własną publicznością faworytem będzie natomiast zespół z Hiszpanii. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Betis – Rangers, ostatnie wyniki

Do czwartkowego meczu Betis przystąpi po bardzo dobrym występie przeciwko Realowi Madryt. Drużyna z Sewilli zatrzymała Królewskich, remisując z nimi 1-1. Wcześniej Betis podzielił się punktami z Almerią (0-0), a w Lidze Europy poległ w wyjazdowym starciu ze Spartą Praga (0-1).

Rangersi mają na swoim koncie serię trzech kolejnych zwycięstw. W minionej ligowej kolejce ograli Dundee 3-1, a wcześniej rozprawili się także z Hearts (1-0) oraz St. Mirren (2-1). Ich poprzedni mecz w Lidze Europy zakończył się remisem z Arisem Limassol (1-1).

Betis – Rangers, historia

Pierwszy mecz między tymi drużynami odbył się 21 września. Przed własną publiczności lepsi okazali się Rangersi, którzy wygrali 1-0 po trafieniu Abdallaha Simy.

Betis – Rangers, kursy bukmacherskie

Za faworyta czwartkowego meczu przez bukmacherów uznawany jest Betis. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.80. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Rangersów wynosi on natomiast na ogół 4.20. Kurs na remis waha się z kolei między 3.85 a 3.90.

Betis – Rangers, przewidywane składy

Real Betis Manuel Pellegrini 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Rangers Philippe Clement Real Betis Manuel Pellegrini 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Rangers Philippe Clement Rezerwowi ▼ 2 Hector Bellerin 3 Juan Miranda 10 Ayoze Perez 11 Luiz Henrique 12 Willian José 17 Rodrigo Sanchez 30 Fran Vieites 40 Quique Fernández 3 Ridvan Yilmaz 6 Connor Goldson 14 Sam Lammers 21 Dujon Sterling 23 Scott Wright 25 Kemar Roofe 26 Ben Davies 28 Robby McCrorie 38 Leon King 45 Ross McCausland Real Betis Manuel Pellegrini 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Rangers Philippe Clement Real Betis Manuel Pellegrini 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Rangers Philippe Clement Rezerwowi ▼ 2 Hector Bellerin 3 Juan Miranda 10 Ayoze Perez 11 Luiz Henrique 12 Willian José 17 Rodrigo Sanchez 30 Fran Vieites 40 Quique Fernández 3 Ridvan Yilmaz 6 Connor Goldson 14 Sam Lammers 21 Dujon Sterling 23 Scott Wright 25 Kemar Roofe 26 Ben Davies 28 Robby McCrorie 38 Leon King 45 Ross McCausland

Betis – Rangers, kto wygra?

Betis – Rangers, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Europy pomiędzy Betisem a Rangersami rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

