RB Lipsk – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W ubiegłym sezonie pojedynki Lipska z Manchesterem City były niezwykle widowiskowe i co najważniejsze, obfitowały w bramki. Mamy nadzieję, że nie inaczej będzie również w środę, kiedy oba zespoły zmierzą się w ⅛ finału Ligi Mistrzów.

Red Bull Arena Leipzig Liga Mistrzów RB Lipsk Manchester City 4.20 3.80 1.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2023 21:04 .

RB Lipsk – Manchester City, typy i przewidywania

Gdyby w trakcie rundy jesiennej ktoś zapytał nas o wynik dwumeczu między RB Lipsk i Manchesterem City, bez wahania wskazalibyśmy na Obywateli. Byki jednak na przestrzeni ostatnich miesięcy zanotowały gigantyczny progres i wcale nie muszą przystępować do ⅛ w roli underdoga. The Citizens w tym sezonie wielokrotnie tracili już punkty, a zespoły takie jak Nottingham Forest, czy Southampton pokazały, jak można zranić podopiecznych Pepa Guardioli. Lipsk zna smak zwycięstwa nad tym rywalem, bo w 2021 roku w ramach fazy grupowej na własnym stadionie wygrał 2:1.

Przed Pepem Guardiolą trudne wyzwanie. Manchester City nie zachwyca tak jak podczas ostatnich sezonów, a wielu zawodników szykowanych jest do odejścia. Atmosfera w zespole zdaje się pogarszać, a rywale coraz częściej znajdują sposób na zablokowanie drogi do swojej bramki. W ostatniej kolejce zremisować z Obywatelami udało się Nottingham Forest. Guardiola musi znów skonsolidować drużynę, która za Bayernem Monachium wskazywana jest jako główny faworyt do triumfu w Lidze Mistrzów. Z wielkimi oczekiwaniami, wiąże się jednak wielka presja. Wielu piłkarzy nie jest w stanie jej udźwignąć. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

RB Lipsk – Manchester City, ostatnie wyniki

Lipsk w ostatnim czasie przegrał zaledwie jedno spotkanie przeciwko silnemu w tym sezonie Unionowi. Oprócz tego zanotował zwycięstwa nad Stuttgartem, Hoffenheim i Wolfsburgiem i podzielił się punktami z FC Koeln. To całkiem przyzwoity bilans.

Kibice Manchesteru City są zdania, że ich ulubieńcy zbyt często w ostatnich meczach notowali wpadki. Bo jak inaczej postrzegać remis 1:1 z Nottingham Forest? Albo porażkę 0:1 z Tottenhamem? Obywatele wygrali co prawda z Arsenalem i to aż dwukrotnie, co pokazuje, że przeplatają mecze wybitne słabymi, a poziom koncentracji nie zawsze jest taki sam.

RB Lipsk – Manchester City, sytuacja kadrowa

Na szczęście dla gospodarzy do zdrowia wrócił już Christopher Nkunku, który otrzymał minuty w meczu z Wolfsburgiem. Kontuzjowani pozostają jednak Diallo, Gulasci i Dani Olmo. Strata Węgra i Hiszpana zdecydowanie jest zmartwieniem.

Pep Guardiola nie będzie miał do dyspozycji jedynie kontuzjowanego Johna Stonesa i zawieszonego od wielu miesięcy Ferlanda Mendy’ego. Nie zdziwiłoby nas, jednak jeśli o Francuzie nikt w klubie już nie pamięta.

RB Lipsk – Manchester City, historia

W ubiegłym sezonie oba zespoły mierzyły się dwukrotnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W Manchesterze Obywatele wygrali aż 6:3, a spotkanie było prawdziwą gratką dla fanów futbolu. W Lipsku ulegli jednak rywalowi 1:2, choć nie miało to żadnego wpływu na ich losy, ponieważ wcześniej zagwarantowali sobie już pierwsze miejsce.

RB Lipsk – Manchester City, kursy bukmacherskie

Lipsk gra u siebie, ale to nie on jest faworytem pierwszego spotkania fazy ⅛. Kurs na wygraną Byków wynosi ok. 4.50, podczas gdy linia na zwycięstwo Manchesteru City to w przybliżeniu 1.80. Rozbieżność zatem jak widać, jest spora. Remis wyceniany jest na 3.90. Zanim zdecydujecie się, gdzie postawić na ten mecz, sprawdźcie ofertę bukmachera STS. Ma on dla nowych użytkowników atrakcyjny bonus powitalny. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

RB Lipsk – Manchester City, kto wygra

RB Lipsk – Manchester City, przewidywane składy

RB Lipsk – Manchester City, transmisja

Mecz Lipska z Manchesterem City transmitowany będzie na antenie Polsatu Sport Premium 2, a także na TVP 1. Początek rywalizacji już w środę 22 lutego o godzinie 21:00.

