RB Lipsk - Manchester City, typy na mecz 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Obywatele są uważani za głównego faworyta do wygrania całych rozgrywek. W środę zmierzą się na wyjeździe z Lipskiem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Ryan Crockett Na zdjęciu: Manchester City

RB Lipsk Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2023 21:20 .

Lipsk – Man City, typy i przewidywania

Manchester City jest w tym sezonie faworytem do obrony tytułu i zdobycia drugiego trofeum za wygranie Ligi Mistrzów w swojej historii. Los znów był pobłażliwy dla Obywateli, dlatego trafili do dość łatwej grupy. Mają już za sobą komplet punktów z Crveną zvezda, ale środę czeka ich najtrudniejszy mecz na papierze. Zmierzą się bowiem na wyjeździe z Lipskiem, typowanym do zajęcia drugiego miejsca w grupie. Obie drużyny cechuje ofensywna gra, dlatego w tej rywalizacji nie brakuje bramek. W trzech z ostatnich czterech bezpośrednich meczów oba zespoły trafiały do siatki. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Lipsk – Man City, sytuacja kadrowa

Lipsk ma przed tym meczem spore problemy kadrowe. Z przyczyn zdrowotnych wyłączeni z gry są Kevin Kampl, Dani Olmo, Willy Orban i Timo Werner. Szczególnie bolesna może być strata Hiszpana, który od początku sezonu prezentował wysoką formę. Pep Guardiola ma z kolei coraz więcej powodów do zadowolenia, gdyż jego czołowi zawodnicy wracają do zdrowia. W środę nie zagra Kevin De Bruyne. Niewykluczone, że na murawie pojawi się natomiast Bernardo Silva, który w poprzednich tygodniach musiał pauzować.

Lipsk – Man City, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Lipsk zatrzymał przed własną publicznością Bayern Monachium, remisując z nim 2:2. Wcześniej ograł Borussię Moenchengladbach (1:0) i drugoligowe Wehen (3:2). W Lidze Mistrzów ekipa Marco Rose rozprawiła się z Young Boys Berno, z którym wygrała na wyjeździe 3:1.

Manchester City złapał drobną zadyszkę. Tydzień temu przegrał z Newcastle United w Pucharze Ligi Angielskiej (0:1), a w minionej ligowej kolejce uznał wyższość Wolverhampton (1:2). Obywatele po jednym meczu w Lidze Mistrzów cieszą się kompletem punktów. Dwa tygodnie temu ograli u siebie Crvenę zvezda 3:1.

Lipsk – Man City, historia

W minionym sezonie te zespoły spotkały się w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Lipsk przed własną publicznością zdołał zremisować z Manchesterem City 1:1. W rewanżu Obywatele nie pozostawili złudzeń, gromiąc swoich rywali aż 7:1. Fenomenalny występ zaliczył wówczas Erling Haaland, który pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców.

Lipsk – Man City, kursy bukmacherskie

Za faworyta środowego meczu uznawany jest Manchester City. Kurs na zwycięstwo gości waha się między 1.70 a 1.76. W przypadku ewentualnej wygranej Lipska jest to nawet aż 4.70.

Lipsk – Man City, przewidywane składy

RB Lipsk (Przewidywany skład) 4-4-2 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 RB Lipsk (Przewidywany skład) 4-4-2 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Marco Rose Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 1 Peter Gulacsi

3 Christopher Lenz

8 Amadou Haidara

11 Timo Werner

14 Christoph Baumgartner

18 Fabio Carvalho

26 Ilaix Moriba

30 Benjamin Sesko

31 Tim Kohler

44 Kevin Kampl Kalvin Phillips 4

Nathan Aké 6

Mateo Kovacic 8

Jérémy Doku 11

Stefan Ortega 18

Sergio Gomez 21

Scott Carson 33

Oscar Bobb 52

Lipsk - Man City, transmisja meczu

Środowy mecz 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów między Lipskiem a Manchesterem City rozpocznie się o 21:00. Transmisja będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 4. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Jeśli skorzystasz z promocji, którą przygotował CANAL+ możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Decydując się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

