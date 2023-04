IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Campo de Futbol de Vallecas LaLiga Rayo Vallecano Atletico Madryt 4.40 3.50 2.09 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2023 16:33 .

Rayo – Atletico, typy i przewidywania

Atletico jest faworytem tego spotkania – nie ma co do tego wątpliwości. Rayo ostatnio jest w dużym kryzysie, ale przed własną publicznością trudno go pokonać. Goście muszą spodziewać się trudnej przeprawy. Zwycięstwo Atletico jest oczywiście prawdopodobne, ale my w tym meczu idziemy w innym kierunku i stawiamy na maksymalnie dwa gole. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Rayo Vallecano – Atletico, ostatnie wyniki

Obie drużyny do niedzielnego spotkania przystąpią w zupełnie odmiennych nastrojach. Rayo notuje aktualnie serię siedmiu kolejnych ligowych meczów bez wygranej, która zepchnęła ją na dziewiąte miejsce w tabeli. W ekipie gospodarzy trudno więc o optymizm przed derbowym pojedynkiem z Atletico. Jedynym atutem Rayo będzie rozgrywanie tego meczu na własnym stadionie, na którym jest niepokonane od czterech spotkań. Na gości może to być jednak za mało.

Atletico od dłuższego czasu gra bardzo solidnie, czego potwierdzeniem jest seria jedenastu meczów ligowych bez porażki. Drużyna Diego Simeone po raz ostatni pokonana z boiska schodziła 8 stycznia, gdy na Wanda Metropolitano zwyciężyła Barcelona. Atletico może się pochwalić również czterema zwycięstwami z rzędu – 6:1 z Sevillą, 1:0 z Gironą, 3:0 z Valencią i 1:0 z Realem Betis. Prezentowana przez Los Rojiblancos forma sprawia, że w niedzielę wybiegną na murawę w roli zdecydowanego faworyta.

Rayo – Atletico, historia

Historia bezpośrednich pojedynków nie jest korzystna dla Rayo, które nie potrafiło wygrać z Atletico w jedenastu ostatnich ligowych meczach. W tym czasie Atletico triumfowało aż dziewięć razy. Ostatnia konfrontacja tych zespołów zakończyła się jednak remisem 1:1 i podziałem punktów.

Rayo – Atletico, kursy bukmacherskie

Atletico przystąpi do tego meczu w roli faworyta, choć bukmacherzy nie odbierają w tym pojedynku szans gospodarzom. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na ten mecz. Na ten mecz można wykorzystać w STS zakład bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając STS kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Rayo – Atletico, kto wygra?

Rayo – Atletico, przewidywane składy

Rayo do niedzielnego spotkania przystąpi w najsilniejszym zestawieniu. Wszyscy zawodnicy są do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Tymczasem Atletico będzie musiało sobie poradzić bez trzech kontuzjowanych zawodników – Memphisa Depay’a, Reinildo i Sergio Reguilona.

Rayo – Atletico, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 28. kolejki Rayo – Atletico rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2, a pojedynek skomentują Piotr Laboga i Leszek Orłowski. Za pośrednictwem internetu spotkanie można obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać teraz w bardzo atrakcyjnej ofercie. Przy rocznej subskrypcji pakietu CANAL+ miesięczny koszt dostępu wyniesie tylko 29 zł.

