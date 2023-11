PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 14. kolejki PKO BP Ekstraklasie jest rywalizacja w Częstochowie, gdzie tamtejszy Raków podejmie Zagłębie Lubin. Miedziowi są w wyraźnym dołku, a jadą na bardzo trudny wyjazd. Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę czuje się bardzo mocny na własnym stadionie. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Przekonamy się już w niedzielę.

Podopieczni Waldemara Fornalika są w słabej formie i będzie im bardzo trudno o wywiezienie jakichś punktów z Jasnej Góry. Mój typ: wygrana Rakowa Częstochowa.

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Raków – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Gryszkiewicz Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Niepewny Uraz więzadła Niepewny Stratos Svarnas Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Połowa grudnia 2024 Uraz ścięgna Połowa grudnia 2024 Ivan Lopez Alvarez Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek grudnia 2023 Kontuzja kolana Początek grudnia 2023 Lukasz Zwolinski Przepuklina Przepuklina Powrót: Początek grudnia 2023 Przepuklina Początek grudnia 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Gryszkiewicz Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Niepewny Uraz więzadła Niepewny Stratos Svarnas Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Połowa grudnia 2024 Uraz ścięgna Połowa grudnia 2024 Ivan Lopez Alvarez Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek grudnia 2023 Kontuzja kolana Początek grudnia 2023 Lukasz Zwolinski Przepuklina Przepuklina Powrót: Początek grudnia 2023 Przepuklina Początek grudnia 2023

Zagłębie - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa w 1/16 finału Pucharu Polski po dogrywce uporał się z ŁKS-em Łódź (2:0), a ostatni ligowy mecz Medalików to bezbramkowy remis z Widzewem Łódź. Zagłębie Lubin w tym samym czasie pożegnało się już z rozgrywkami pucharowymi (0:1 z Cracovią) oraz przegrało 2:3 z Radomiakiem Radom w PKO BP Ekstraklasie.

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, historia

Medaliki wypadają lepiej od Miedziowych w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich meczów między tymi ekipami to trzy zwycięstwa Rakowa Częstochowa, jedna wygrana Zagłębia Lubin i remis.

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Rakowa Częstochowa wynosi około 1.60, a typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to mniej więcej 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Raków Częstochowa Dawid Szwarga 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Raków Częstochowa Dawid Szwarga 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 12 Antonis Tsiftsis 21 Dawid Drachal 30 Vladyslav Kochergin 33 Kamil Pestka 66 Giannis Papanikolaou 77 Marcin Cebula 93 Sonny Kittel 99 Fabian Piasecki 1 Jasmin Buric 6 Tomasz Makowski 16 Sergiy Buletsa 17 Marek Mroz 25 Michal Nalepa 27 Bartlomiej Kludka 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 90 Dawid Kurminowski Raków Częstochowa Dawid Szwarga 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Raków Częstochowa Dawid Szwarga 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 12 Antonis Tsiftsis 21 Dawid Drachal 30 Vladyslav Kochergin 33 Kamil Pestka 66 Giannis Papanikolaou 77 Marcin Cebula 93 Sonny Kittel 99 Fabian Piasecki 1 Jasmin Buric 6 Tomasz Makowski 16 Sergiy Buletsa 17 Marek Mroz 25 Michal Nalepa 27 Bartlomiej Kludka 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 90 Dawid Kurminowski

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, kto wygra?

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków już w najbliższą niedzielę, 5 listopada o godzinie 15:00.

